Аксенов предложил ввести в Крыму особый режим для бизнеса под санкциями

Для поддержки компаний, попавших под действие новых американских санкций, в Крыму можно создать территорию с особым режимом для бизнеса. Об этом заявил РБК глава республики Сергей Аксенов

Сергей Аксенов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Власти Крыма предлагают реализовать в регионе проект площадки со специальным режимом для бизнеса и признаками офшора, рассказал РБК глава Крыма Сергей Аксенов. «Есть возможность, [что территорией с особым режимом для бизнеса, оказавшегося под санкциями, станет Крым — ред.]», — заявил он

«Мы Крым постоянно предлагаем, чтоб он стал такой территорией. Если не [территорией] опережающего развития, то внедрения таких технологий», — отметил глава региона. Аксенов полагает, что Крыму «как раз такой механизм нужен», так как уже сейчас «все инвесторы на материке регистрируются, в Краснодарском крае, и заходят [в республику] опосредованно», — отметил Аксенов. «Я за то, чтоб такой инструмент был создан, законодательно был как-то отрегулирован», — добавил глава республики.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на чиновников сообщили, что в России планируется создать две территории со спецрежимом и признаками офшора: на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский. Поправки разработаны Минэкономразвития и согласовываются с профильными ведомствами.

Проект разрешает перенести иностранные структуры в Россию из других стран, в том числе офшоров, сохранив их правовую форму. Компании смогут получить статус международной предпринимательской компании, что позволит зарегистрировать ее за один день и не раскрывать часть сведений об участии и менеджменте.

Согласно проекту, налоги с резидентов зон будут взиматься только от доходов, полученных в России. Помимо этого в правительстве обсуждается возможность изъятия из трудового права корпоративных, валютных и налоговых правил. Кроме того, рассматривается возможность освобождения компаний от действия соглашений об избежании двойного налогообложения и правил контролируемых иностранных компаний.

Получить особый статус смогут только резиденты специальных районов, но, возможно, часть положений законопроекта впоследствии будет перенесена на всю страну. Проект, как отметил один из чиновников, в России обсуждался уже давно, но реальное его принятие стало возможно после введения Вашингтоном новых санкций.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович на Биржевом форуме-2018 рассказал про обсуждение мер поддержки для попавших под санкции компаний.

Минфин США 6 апреля ввел новые санкции против российских бизнесменов, должностных лиц и связанных с ними компаний. Всего под санкции попали 24 россиянина. В черном списке оказались сын Аркадия Ротенберга, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг» Игорь Ротенберг, а также совладелец «Сибура» Кирилл Шамалов, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, владелец UC Rusal Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов, депутат Госдумы и совладелец USM Holdings Андрей Скоч, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов,