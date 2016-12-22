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CNN узнал о подготовке Трампа к допросу спецпрокурором Мюллером
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CNN узнал о подготовке Трампа к допросу спецпрокурором Мюллером
Политика, 05:49
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CNN узнал о подготовке Трампа к допросу спецпрокурором Мюллером
CNN узнал о «неформальной» подготовке президента Дональда Трампа к допросу спецпрокурором Робертом Мюллером по «российскому делу». О готовности к встрече с Мюллером Трамп заявлял еще в январе, но показаний ему так и не дал.
Роберт Мюллер (в центре) (Фото: J. Scott Applewhite / AP)

Президент США Дональд Трамп начал готовиться к возможному допросу спецпрокурором Робертом Мюллером по «российскому делу». Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным телеканала, глава государства обратил внимание на возможные темы, которых может коснуться спецпрокурор. Один из источников подчеркнул, что подготовка носила короткий и «неформальный» характер.

Тай Кобб, специальный юристконсульт Белого дома, который занимается связанными с «российским делом» сюжетами, оказаться дать телеканалу комментарий. В то же время в январе глава государства заявлял, что «с нетерпением ждет» встречи с Мюллером и готов дать ему показания «через две-три недели», однако так и не явился для этого.

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Bloomberg 29 марта сообщил, что спецпрокурору Роберту Мюллеру, расследующему дело о вмешательстве российских властей в выборы президента США в октябре 2016 года, удалось найти связывающего Трампа и Кремль свидетеля. Издание назвало имя Константина Килимника, гражданина России, который ранее в расследовании проходил под именем «персона А». Он тесно сотрудничал с бывшим главой штаба Трампа Полом Манафортом и его партнером Риком Гейтсом. которых обвиняли в отмывании денег, заговоре против США и работе на Украину, когда ее возглавлял «пророссийский» президент Виктор Янукович. Однако прямую связь между штабом Трампа и Москвой тоглда выстроить не удалось. Однако теперь следствие выяснило, что Килимник и Манафорт сотрудничали до ноября 2017 года, причем в ФБР считают, что россиянин сохранял связи со спецслужбами.

5 апреля CNN узнал о допросе по «российскому делу» двух «олигархов из России», еще одному команда спецпрокурора Мюллера направила запрос. Следствие интересует, отправляли ли бизнесмены денежные средства Трампу на его кампанию и инаугурацию. По американским законам, иностранные граждане не могут финансировать предвыборные кампании.

Спецслужбы США расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 году с января 2017 года. Москва отрицает вовлеченность во внутриамериканские дела. Следствие подозревает предвыборный штаб Трампа в связях с Россией. Кроме того, Москву также обвиняют в использовании соцсетей и СМИ с целью повлиять на голосование.

Автор: Илья Лакстыгал.
Теги: Роберт Мюллер , Дональд Трамп , допрос
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