Спецпрокурор раскрыл связывающего Трампа и Россию секретного свидетеля

Спецпрокурору Роберту Мюллеру, возможно, удастся выстроить связь между штабом Дональда Трампа и Москвой, пишет Bloomberg. В ходе слушаний обвинение раскрыло имя «персоны А», речь идет о гражданине России Константине Килимнике

Роберт Мюллер (Фото: Aaron P. Bernstein / Reuters)

​Спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует обвинения против команды Дональда Трампа в сговоре с Москвой в ходе президентской кампании 2016 года, «дал сигнал» об обнаружении возможной связи штаба президента США с российскими спецслужбами, пишет Bloomberg.

Мюллер был назначен главой расследования с особыми полномочиями в мае 2017 года, однако до сих пор никаких убедительных свидетельств сговора не представил. Единственным значимым достижением его команды стало обвинение бывшего начальника предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его партнера Рика Гейтса по 12 пунктам. Среди них — сговор против США, сговор с целью отмывания денег, деятельность в качестве иностранного агента без необходимой регистрации, непредоставление отчетов о счетах в зарубежных банках.

Однако из материалов обвинения следовало, что незаконная деятельность Манафорта и Гейтса осуществлялась в интересах бывшего президента Украины Виктора Януковича. Политические противники Трампа и главные американские СМИ к характеристике Януковича стали добавлять эпитет «пророссийский», однако юридически доказать связь команды Трампа с Кремлем так и не смогли.

По версии Bloomberg, Мюллер собирается выстроить эту связь через еще одного фигуранта — гражданина России Константина Килимника. Ранее он проходил в материалах расследования под псевдонимом «персона А». Килимник тесно сотрудничал с Манафортом и Гейтсом. На слушаниях прозвучала информация, что он когда-то был сотрудником российской разведки, при этом агенты ФБР уверены, что он сохранял связи с российскими спецслужбами и в 2016 году. Тесное общение между Манафортом и Килимником продолжалось до ноября 2017 года, следует из материалов расследования.

Имя Килимника уже неоднократно упоминалось в СМИ в связи со скандалом вокруг Манафорта и Гейтса. Также звучали предположения, что Килимник сотрудничал со спецслужбами России или сам был их агентом (например, в этой статье Би-би-си от 11 марта 2017 года).

Тем не менее Bloomberg считает, что Мюллер не выкладывает все карты на стол и, возможно, в этот раз ему удастся выстроить стройную цепочку, которая докажет связь предвыборного штаба Трампа с Москвой.

После поражения на выборах Хиллари Клинтон ведущие американские СМИ, которые в большинстве своем поддерживают демократов, развернули кампанию по обвинению победившего на выборах республиканца Трампа в связях с Москвой. По данным опросов, Клинтон лидировала в ходе кампании и должна была стать президентом, ее поражение в день голосования стало неожиданным.

Сам Трамп и его представители неоднократно заявляли, что никакого сговора с Россией никогда не было. Более того, команда Трампа настаивает, что сговор был между прежним руководством ФБР и демократами, которые заказали компромат на Трампа и получили ставшее резонансным досье агента МИ6 Стивена Стила. Данные из него не подтвердились, однако на основе этих бумаг была получена санкция на слежку за членами штаба Трампа.