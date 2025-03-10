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Военная операция на Украине ,  
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Украина попыталась атаковать предприятия в Самарской области

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Военная операция на Украине
Дроны попытались атаковать предприятия в Новокуйбышевске, рассказал губернатор, не уточняя, какие именно. В городе расположено крупное нефтехимическое производство
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

Украинская сторона попыталась атаковать предприятия в Самарской области, были сбиты три беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев во «ВКонтакте».

«Сегодня ночью враг предпринял очередную попытку атаки наших предприятий. Она была безуспешной. В Новокуйбышевске ликвидированы три беспилотника», — рассказал он.

Повреждений нет, добавил он.

Новокуйбышевск находится примерно в 15 км к юго-западу от Самары. В городе расположено одно из крупнейших предприятий России по выпуску продукции газопереработки, нефтехимии и органического синтеза — Новокуйбышевская нефтехимическая компания (входит в структуру «Роснефти»).

Как сообщало Минобороны, этой ночью над пятью российскими регионами всего были сбиты девять дронов помимо трех в Самарской области, по два — уничтожили в Воронежской и Орловской и по одному — в Белгородской и Курской.

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В ночь на 4 марта, как сообщал Федорищев, дроны атаковали промышленное предприятие в Сызрани. Минобороны тогда сообщало об уничтожении двух беспилотников в Самарской области. В ночь на 19 февраля был атакован расположенный в Сызрани нефтеперерабатывающий завод, сообщалось, что он получил повреждения, но не крупные и их оперативно ликвидировали.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Самарская область Вячеслав Федорищев беспилотники
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