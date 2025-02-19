На Сызранском НПЗ не нашли крупных повреждений после удара беспилотника
На НПЗ в Сызрани ликвидировали последствия атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«Пострадавших и крупных повреждений — нет», — сообщил он. По его словам, ситуация «на контроле».
Сызранский нефтеперерабатывающий завод попал под атаку БПЛА ВСУ в ночь на 19 февраля.
Сызранский НПЗ входит в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти». Завод перерабатывает западно-сибирскую нефть, нефть оренбургских месторождений, а также нефть, добываемую в Самарской области. Проектная мощность объекта — 8,5 млн т нефти в год.
В марте 2024 года Сызранский НПЗ уже попадал под атаку дронов. Тогда на предприятии начался пожар. В результате загорелась установка по переработке нефтепродуктов, сообщали тогда власти региона.
Как в России, США и на Украине комментируют переговоры Москвы и Вашингтона
Назван список договоренностей после переговоров между Россией и США
Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа
Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине
Лавров прокомментировал переговоры с американской делегацией. Видео
Рособрнадзор изменил правила для детей мигрантов после обвинений Володина
Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту Тбилиси
Россия и США договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской