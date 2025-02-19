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Политика ,  
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На Сызранском НПЗ не нашли крупных повреждений после удара беспилотника

На Сызранском НПЗ ликвидировали последствия удара беспилотника
Сызранский нефтеперерабатывающий завод
Сызранский нефтеперерабатывающий завод (Фото: Snpz / Wikipedia)

На НПЗ в Сызрани ликвидировали последствия атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Пострадавших и крупных повреждений — нет», — сообщил он. По его словам, ситуация «на контроле».

Сызранский нефтеперерабатывающий завод попал под атаку БПЛА ВСУ в ночь на 19 февраля.

Сызранский НПЗ входит в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти». Завод перерабатывает западно-сибирскую нефть, нефть оренбургских месторождений, а также нефть, добываемую в Самарской области. Проектная мощность объекта — 8,5 млн т нефти в год.

В марте 2024 года Сызранский НПЗ уже попадал под атаку дронов. Тогда на предприятии начался пожар. В результате загорелась установка по переработке нефтепродуктов, сообщали тогда власти региона.

Сызранский НПЗ атаковали беспилотники
Политика
Сызранский нефтеперерабатывающий завод

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