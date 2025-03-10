Над Россией за ночь сбили девять беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили девять украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.
Три из них уничтожили над Самарской областью, по два — над Воронежской и Орловской, по одному — над Белгородской и Курской.
Ранее сегодня, 10 марта, глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о подавлении нескольких дронов в двух районах. По предварительным данным, обломки одного из них выбили окна в квартире.
Накануне вечером власти Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников, ее отменили под утро.
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