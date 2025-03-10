Над Россией за ночь сбили девять беспилотников

Фото: Минобороны России / Global Look Press

Силы ПВО за ночь сбили девять украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.

Три из них уничтожили над Самарской областью, по два — над Воронежской и Орловской, по одному — над Белгородской и Курской.

Ранее сегодня, 10 марта, глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о подавлении нескольких дронов в двух районах. По предварительным данным, обломки одного из них выбили окна в квартире.

Накануне вечером власти Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников, ее отменили под утро.