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Военная операция на Украине ,  
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Над Россией за ночь сбили девять беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

Силы ПВО за ночь сбили девять украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.

Три из них уничтожили над Самарской областью, по два — над Воронежской и Орловской, по одному — над Белгородской и Курской.

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Фото: ГУ МЧС России по Чувашской Республике

Ранее сегодня, 10 марта, глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о подавлении нескольких дронов в двух районах. По предварительным данным, обломки одного из них выбили окна в квартире.

Накануне вечером власти Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников, ее отменили под утро.

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Теги
дроны беспилотники Минобороны Военная операция на Украине регионы
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