Орбан рассказал о «планах Трампа» по миру для Украины

Украина не получит финансирование США в случае переизбрания Трампа, рассказал премьер Венгрии после встречи. По его словам, у Трампа есть достаточно подробные планы решения конфликта

Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Претендент на пост президента США Дональд Трамп пообещал не согласовывать финансирование для Украины в случае победы на выборах, а Европа в одиночку не сможет оказать ей достаточной поддержки и конфликт завершится. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан в интервью М1.

«У него есть достаточно подробные планы, как положить конец этой войне, но я не уполномочен рассказывать о сути этих планов», — сказал Орбан в ответ на вопрос, в чем может заключаться секретный план Трампа по прекращению конфликта.

Премьер также передал, что Трамп не хочет обеспечивать безопасность Европы вместо европейцев, которым придется либо «платить за это, либо создать собственную армию». Орбан напомнил: Венгрия — одна из восьми стран НАТО, чей оборонный бюджет превышает планку в 2% от ВВП. По словам премьера, конфликт на Украине доказал, что «успокаиваться нельзя» и следует платить за безопасность, которая стоит денег.

Орбан накануне встретился с Трампом и небольшой группой его советников в Мар-а-Лаго — частной резиденции экс-президента США во Флориде.

Трамп обещал добиться мира на Украине за 24 часа и даже до своей инаугурации в случае победы на выборах. Как выяснил Bloomberg, Трамп намерен организовать мирный саммит с участием президентов Украины и России. Киев он хочет заставить участвовать под угрозой сокращения военной поддержки, Москву, напротив, — под угрозой увеличения военной поддержки.

Политик допускал, что Украине ради мира придется согласиться с утратой части территорий. «Я думаю, что они имеют право оставить себе бóльшую часть того, что заслужили, и я думаю, что Россия на это согласилась бы», — рассказывал Трамп.

Власти Украины исключали возможность территориальных уступок и предлагали Трампу посетить страну, в том числе — отправиться на передовую. Президент Владимир Зеленский отмечал, что ему хватит 24 минут, чтобы переубедить Трампа в невозможности решить проблему за 24 часа. Он посоветовал бывшему американскому президенту «сначала думать, а уже потом говорить».

Киев для старта переговоров требует возвращения границ по состоянию на 1991 год, Москва настаивает на признании за ней суверенитета над Донбассом, Крымом, Запорожской и Херсонской областями.