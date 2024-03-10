В ЕК объяснили отказ от запрета импорта агропродукции с Украины

Польские фермеры уже несколько месяцев протестуют против импорта агропродукции с Украины, которая попадает в ЕС без пошлин. В ЕК заявили, что не могут запретить импорт, поскольку Варшава ранее сделала это в одностороннем порядке

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Еврокомиссия (ЕК) не сможет выполнить требования Польши о запрете импорта агропродукции с Украины, так как Варшава ранее в одностороннем порядке запретила ввоз в страну зерна из бывшей советской республики. Об этом в интервью УНИАН заявил замглавы ЕК Валдис Домбровскис, находящийся с визитом в Киеве.

«По поводу украинского зерна. Если посмотреть на эту ситуацию, то она вызывает много вопросов, потому что Польша уже в одностороннем порядке запретила импорт украинского зерна. Почему польские фермеры протестуют против зерна с Украины, если оно и так под запретом? Теоретически, даже если бы я собирался согласиться с требованиями протестующих, что мне делать? Запрещать то, что уже и так запрещено?», — заявил замглавы ЕК.

Говоря о возможных сроках разблокировки украинско-польской границы он отметил, что «если бы к этой ситуации подходили рационально, она бы уже разрешилась». Вместе с этим Домбровскис поставил под сомнение законность запрета на ввоз украинского зерна властями Венгрии, Польши и Словакии и заявил о готовности принять против этих стран меры. «Мы послали предупреждающие письма Венгрии, Польши и Словакии. Если ситуация не улучшится, то мы готовы идти далее и запускать процедуру нарушения [норм ЕС] этими странами», — сказал дипломат.

В 2022 году Евросоюз отменил пошлины и квоты на украинский экспорт для поддержки сельхозпроизводителей. На фоне этого в нескольких европейских странах начались протесты фермеров, недовольных конкуренцией с украинскими производителями.



Польша весной 2023 года одной из первых ввела односторонний запрет на поставку украинской агропродукции, а в январе 2024 года протесты вспыхнули с новой силой на фоне предложения Еврокомиссии продлить на год приостановку пошлин и квот на ввоз товаров с Украины и ввести механизм ограничения импорта наиболее «чувствительной» сельхозпродукции.



Польские фермеры объявили всеобщую забастовку, начали блокировать КПП на границе с Украиной, а некоторые из них высыпали украинское зерно из ожидающих грузовых поездов, что вызвало возмущение в Киеве.

В конце февраля премьер-министр Польщи Дональд Туск сообщил, что между Варшавой и Киевом ведутся переговоры о «полном закрытии границ» в рамках защиты польского сельскохозяйственного рынка. По его словам, Польша — «самое проукраинское государство», однако решение о свободной торговле с Украиной слишком дорого ей обходится, и речь идет не только о ее фермерах. «Мы не в состоянии заплатить эту цену, поэтому ищем решение, которое защитит польский рынок, а также европейский рынок от наводнения значительно более дешевой сельскохозяйственной продукцией с Украины», — подчеркивал политик.



Позже Туск уточнил, что польские власти рассмотрят вариант с закрытием границы для украинских товаров, если Евросоюз и Киев не пойдут навстречу требованиям Варшавы ограничить беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции. Вместе с этим он заявил, что правительство рассматривает возможность перевозок излишков украинского зерна в нуждающиеся страны и введения эмбарго на сельхозпродукцию из России и Белоруссии.

Украинские власти неоднократно критиковали позицию Варшавы по перекрытию КПП польскими фермерами. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков обвинял протестующих в политической провокации, а президент Владимир Зеленский называл ситуацию «вышедшей за пределы морали». Тем не менее уже 6 мая украинский замминистра экономики Тарас Качка заявил, что Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы разрядить «острый» политический спор с Польшей. Вместе с этим Качка призвал власти Евросоюза запретить импорт российского зерна, которое, по его словам, все еще поступает в Европу через Белоруссию и страны Балтии. Москва осуждает санкции Запада.

