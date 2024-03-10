Президент Словакии заявила об испытании премьером «пределов демократии»

Зузана Чапутова раскритиковала премьера за его попытки ослабить верховенство закона и его контакты с Россией, сравнив его с главой венгерского правительства Виктором Орбаном

Роберт Фицо (Фото: David W Cerny / Reuters)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо испытывает «пределы демократии», заявила в интервью Financial Times президент этой страны Зузана Чапутова. Она раскритиковала Фицо за его попытки ослабить верховенство закона и его контакты с Россией, сравнив его с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

«Словакию сегодня довольно часто сравнивают с Венгрией, и кажется очевидным, что правительство [Фицо] черпает вдохновение из Венгрии», — отметила Чапутова.

Фицо, с тех пор как стал премьером Словакии в октябре прошлого года, неоднократно высказывался против помощи Украине со стороны ЕС. До этого страна поддерживала поставки оружия Киеву и в 2022 году передала свой единственный комплекс ПВО С-300 в обмен на обещанную ей американскую систему Patriot, но так и не получила ее. Он также утверждал, что Украина «не способна ни на какое контрнаступление» и что союзники могут «влить туда все оружие мира, все деньги», но Россия «никогда не будет побеждена» на поле боя. Кроме того, премьер обещал, что Братислава будет блокировать членство Украины в НАТО из-за угрозы третьей мировой войны. Как считает Фицо, Киев находится под «абсолютным влиянием» США и что ему придется пойти на «болезненный компромисс». В Киеве Фицо назвали «мини-Орбаном». Венгерский премьер Виктор Орбан, как и его словацкий коллега, критикует поддержку Украины и выступает против ее членства в ЕС и НАТО.

На прошлой неделе министры иностранных дел Словакии и Венгрии Юрай Бланар и Петер Сийярто встретились со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на форуме в Турции. По мнению словацкого президента, встреча с Лавровым не приблизила Братиславу к миру, но «создала большую дистанцию» между ней и ее партнерами и союзниками.

Чапутова также обеспокоена судебной реформой, предложенной правительством Фицо и одобренной парламентом в феврале. Она направлена на смягчение наказания за коррупцию, нецелевое использование денег из фондов ЕС, отмывание денег и преступления чиновников, а также упраздняет специальную прокуратуру, занимающуюся борьбой с преступлениями властей. Оппозиция считает, что премьер пытается не допустить расследования обвинений в коррупции во время пребывания его партии у власти в прошлый раз. Реформа вызвала протесты по всей стране. ЕС пригрозил заблокировать финансирование Словакии из-за нарушения верховенства закона, как это было в случае с Польшей и Венгрией.

Чапутова обратилась в Конституционный суд, который приостановил действие некоторых положений реформы. Фицо после этого выступил за отставку председателя КС из-за утечки в СМИ информации о его решении по реформе. Президент назвала запугивание абсолютно «неприемлемым и безответственным», так как это ставит под сомнение независимость суда.

23 марта 2024 года в Словакии должны пройти президентские выборы. Фаворитом считается спикер парламента Петер Пеллегрини — партнер Фицо по коалиции. Чапутова отказалась баллотироваться на новый срок, но заявила о поддержке оппозиционного кандидата — бывшего главы МИДа Ивана Корчока.