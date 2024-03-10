FT сообщила об иранском судне, помогающем хуситам наносить удары

Судно «Бешхад» несколько лет почти неподвижно находилось в Красном море, но 11 января отправилось в Аденский залив. С этим совпала серия нападений хуситов на контейнеровозы, пишет FT

Иранское судно «Бешхад», внешне похожее на сухогруз, может помогать йеменским повстанцам-хуситам наносить удары по судам других стран, сообщает Financial Times (FT).

Как пишет газета со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic, «Бешхад», который несколько лет почти неподвижно находился в Красном море, 11 января отправился в Аденский залив. С этим совпала серия нападений хуситов на контейнеровозы в этом районе: Gibraltar Eagle был атакован 15 января, двумя днями позже — Genco Picardy, 24 и 26 января — Maersk Detroit и Marlin Luanda соответственно.

16 февраля американский телеканал NBC сообщил о недавней кибератаке на «Бешхад», которую провели США. FT отмечает, что на этот период пришлось «затишье» в частоте нападений хуситов. Со 2 по 19 февраля судно находилось у берегов Джибути, где располагается китайская военно-морская база, указывает издание. На конец этого периода пришлось увеличение числа атак, в том числе 18 февраля был атакован Rubymar, который в итоге затонул. Это было первое судно, потопленное в результате действий хуситов.

Как пишет FT, на этой неделе «Бешхад» находился в 43 морских милях (примерно 80 км) от сухогруза True Confidence, в результате удара по которому погибли три члена экипажа — первые жертвы атак йеменских повстанцев.

Президент компании Sedna Global, специализирующейся на морских рисках, Джон Гахаган отметил, что для предполагаемого грузового судна действия «Бешхада», зарегистрированного и плавающего под флагом Ирана, были «чрезвычайно необычными». «Возникают действительно серьезные вопросы о его роли в нынешнем кризисе», — сказал он. «Если оно не предоставляет режиму хуситов разведданные о передвижениях судов, то что же оно делает?» — отметил Гахаган. В США обвиняют Иран в предоставлении хуситам данных «тактической разведки» для поддержки их атак на суда. Тегеран отрицает помощь.

С осени 2023 года йеменские хуситы начали атаки на корабли США и Великобритании, а также на суда, связанные, по их мнению, с Израилем, в знак поддержки сектора Газа, где израильская армия ведет боевые действия против палестинской группировки ХАМАС.

В ответ на атаки Великобритания и США с января наносят удары по объектам повстанцев в Йемене при поддержке международной коалиции.