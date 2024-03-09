Хуситы атаковали эсминцы США в Красном море

Хуситы утверждают, что с помощью 37 беспилотников атаковали несколько эсминцев США в Красном море и Аденском заливе. В CENTCOM заявили об отражении атаки, 15 дронов сбиты

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Йеменские хуситы атаковали несколько эсминцев США в Красном море и Аденском заливе с помощью 37 беспилотников, сообщил Reuters со ссылкой на представителя движения Яхью Сарию. По его словам, также был нанесен удар по американскому судну Propel Fortune (по данным Marine Traffic, это сухогруз под флагом Сингапура).

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщили об отражении атаки хуситов в Красном море и Аденском заливе в районе 4:00 и 6:30 по времени Саны (совпадает с московским). «Корабли и самолеты ВМС США, а также несколько кораблей и самолетов ВМС коалиции сбили 15 БПЛА при одностороннем нападении. Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод», — говорится в сообщении ведомства.

Беспилотники представляли «непосредственную угрозу торговым судам, кораблям ВМС США и коалиции в регионе», уточнили в CENTCOM.

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер 6 марта заявлял, что Вашингтон продолжит привлекать хуситов к ответственности за нападения на международные суда, пишет Reuters. Сариа, в свою очередь, пообещал продолжение атак, «пока не прекратится агрессия против палестинцев в секторе Газа и не будет снята блокада».

Осенью 2023 года хуситы объявили о намерении атаковать судна Израиля, США и Великобритании, а также корабли, которые, по их мнению, связаны с ними. Представители йеменского движения утверждают, что таким образом поддерживают сектор Газа, где еврейское государство ведет боевые действия против палестинской группировки ХАМАС.

США и Великобритания при поддержке международной коалиции в ответ на действия хуситов с января наносят удары по их объектам в Йемене.