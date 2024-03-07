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Война с хуситами ,  
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Число жертв удара хуситов по сухогрузу True Confidence выросло до трех

CENTCOM: три человека погибли из-за удара хуситов по сухогрузу в Аденском заливе
Сюжет
Война с хуситами

В результате атаки хуситов на сухогруз True Confidence в Аденском заливе погибли 3 члена экипажа, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в Х.

Ранее посольство Великобритании в Сане сообщило о двух погибших. По данным Reuters, еще трое числятся пропавшими без вести.

«Ракета попала в судно с многонациональным экипажем, известно о трех погибших, как минимум четырех раненых, трое из которых находятся в критическом состоянии», — говорится в публикации CENTCOM.

В командовании добавили, что число противокорабельных баллистических ракет, выпущенных за последние два дня хуситами, выросло до пяти, включая ракету, поразившую сухогруз.

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Атака на судно Либерии True Confidence, которое шло под флагом Барбадоса, произошла 6 марта около 11:30 по времени Саны (совпадает с мск).

Представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что по судну выпустили несколько противокорабельных ракет после того, как экипаж проигнорировал предупреждение военных. По его словам, удар был точным и привел к возникновению пожара на борту.

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Йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем, с осени 2023 года. Вашингтон и Лондон в ответ наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.

Число жертв удара хуситов по сухогрузу True Confidence выросло до трех
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Теги
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