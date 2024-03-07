Число жертв удара хуситов по сухогрузу True Confidence выросло до трех
В результате атаки хуситов на сухогруз True Confidence в Аденском заливе погибли 3 члена экипажа, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в Х.
Ранее посольство Великобритании в Сане сообщило о двух погибших. По данным Reuters, еще трое числятся пропавшими без вести.
«Ракета попала в судно с многонациональным экипажем, известно о трех погибших, как минимум четырех раненых, трое из которых находятся в критическом состоянии», — говорится в публикации CENTCOM.
В командовании добавили, что число противокорабельных баллистических ракет, выпущенных за последние два дня хуситами, выросло до пяти, включая ракету, поразившую сухогруз.
Атака на судно Либерии True Confidence, которое шло под флагом Барбадоса, произошла 6 марта около 11:30 по времени Саны (совпадает с мск).
Представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что по судну выпустили несколько противокорабельных ракет после того, как экипаж проигнорировал предупреждение военных. По его словам, удар был точным и привел к возникновению пожара на борту.
Йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем, с осени 2023 года. Вашингтон и Лондон в ответ наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.
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