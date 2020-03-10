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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Прокурор по делу MH17 заявила о видевшем «русских солдат» свидетеле

По словам прокурора Нидерландов, свидетель крушения Boeing над Донецкой областью в 2014 году видел «русских солдат» у ЗРК «Бук», из которой, как считается, сбили самолет. Ему сообщали, что при этом присутствовали «люди из ФСБ»
Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Один из свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе заявил, что видел «русских солдат» около зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит самолет. Об этом на заседании суда сообщила нидерландский прокурор Деди Вои-А-Цой.

«Он [свидетель] признал <...> что российские военнослужащие присутствовали рядом с «Буком» и то, что он слышал от своих спутников о присутствии людей из ФСБ при сбивании самолета», — цитирует ее австралийская Stawell Times.

Вои-А-Цой также заявила, что Россия занималась дезинформацией в отношении связанных с катастрофой тем, а российская военная разведка взломала Австралийскую федеральную полицию, чтобы распространить искаженные данные.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны России. РБК направил запрос в Департамент информации и печати МИД России.

Она отметила, что связанный с Россией сайт получил отчет австралийских правоохранительных органов по поводу использования ЗРК, но опубликовал лишь его фрагменты. По словам Вои-А-Цой, австралийская полиция изначально обсуждала подлинность снимком, на которых был «Бук», и позже пришла в выводу, что они настоящие. Прокурор добавила, что сайт «выборочно» выложил куски отчета не для того, чтобы «ответственно поделиться данными, как это делают журналисты, а для распространения дезинформации». Вои-А-Цой заключила, что Россия ответственна за гибель людей в катастрофе, и «они пытаются это скрыть».

В Австралии отказались комментировать данные о планах следствия по MH17
Политика

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур потерпел крушение над территорией Донецкой области в июле 2014 года. Погибли 298 человек, на борту находились граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании и других стран. Расследовательская группа The Bellingcat утверждала, что самолет был сбит из ЗРК «Бук», которая была транспортирована из 53-й зенитной ракетной бригады в Курск. Они вычислили «Бук» по фотографии, которая была сделана до его дислокации, как утверждают расследователи, из России.

В марте ТАСС со ссылкой на платформу для независимых журналистов Bonanza Media сообщал, что там был опубликован протокол встречи оперативного штаба Объединенной расследовательской группы (JIT, в нее входят Австралия, Бельгия, Нидерланды, Малайзия и Украина). В документе, как утверждало агентство, говорилось, что нидерландская прокуратура подняла вопрос «о нарушении суверенитета России путем выхода на свидетелей, которые, скорее всего, проживают в РФ, без информирования об этом российских властей». Представители Бельгии и Украины заявили, что не видят в этом проблемы, последний, однако, собирался сначала обсудить вопрос со своим руководством. Кроме того, согласно протоколу, представители JIT собирались «заманить свидетелей» катастрофы и допросить их на территории России, не уведомляя об этом Москву. Австралийская федеральная полиция отказалась комментировать публикацию Bonanza Media.

В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17 в Донбассе
Общество

Платформа была основана бывшей корреспонденткой RT Яной Ерлашовой и голландским журналистом Максом Ван дер Верффом. В 2019 году они выпустили документальный фильм о расследовании катастрофы, а в начале февраля этого года опубликовали документы, согласно которым рейс MH17 пролетал вне досягаемости российских зенитно-ракетных комплексов «Бук».

Обвиняемыми по делу о крушении самолета JIT назвала четырех человек: россиян Игоря Гиркина (Стрелкова, экс-министра обороны самопровозглашенной ДНР), Олеаг Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.Суд по делу MH17 начался 9 марта. Ответчики не пришли на заседание. Дальнейшие слушания по делу отложили до 23 марта.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: MH17, Нидерланды
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