Прокурор по делу MH17 заявила о видевшем «русских солдат» свидетеле

По словам прокурора Нидерландов, свидетель крушения Boeing над Донецкой областью в 2014 году видел «русских солдат» у ЗРК «Бук», из которой, как считается, сбили самолет. Ему сообщали, что при этом присутствовали «люди из ФСБ»

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Один из свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе заявил, что видел «русских солдат» около зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит самолет. Об этом на заседании суда сообщила нидерландский прокурор Деди Вои-А-Цой.

«Он [свидетель] признал <...> что российские военнослужащие присутствовали рядом с «Буком» и то, что он слышал от своих спутников о присутствии людей из ФСБ при сбивании самолета», — цитирует ее австралийская Stawell Times.

Вои-А-Цой также заявила, что Россия занималась дезинформацией в отношении связанных с катастрофой тем, а российская военная разведка взломала Австралийскую федеральную полицию, чтобы распространить искаженные данные.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны России. РБК направил запрос в Департамент информации и печати МИД России.

Она отметила, что связанный с Россией сайт получил отчет австралийских правоохранительных органов по поводу использования ЗРК, но опубликовал лишь его фрагменты. По словам Вои-А-Цой, австралийская полиция изначально обсуждала подлинность снимком, на которых был «Бук», и позже пришла в выводу, что они настоящие. Прокурор добавила, что сайт «выборочно» выложил куски отчета не для того, чтобы «ответственно поделиться данными, как это делают журналисты, а для распространения дезинформации». Вои-А-Цой заключила, что Россия ответственна за гибель людей в катастрофе, и «они пытаются это скрыть».