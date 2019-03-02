Столичные власти согласовали митинг против изоляции российского интернета

Митинг против законопроекта о «суверенном интернете», «пакета Яровой» и цензуры в интернете согласован со столичными властями. Он пройдет в Москве 10 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент региональной безопасности Москвы.

Заявителем митинга выступает Либертарианская партия России.

Целью мероприятия, по данным департамента, является демонстрация несогласия российских граждан с «социально-экономическим и политическим курсом правительства», а также выступление против законопроекта о «суверенном интернете». Помимо этого, заявители выступают против «роста цензуры в интернете», законов из «пакета Яровой» и политических репрессий.

Заявленное количество участников акции — до 10 тыс. человек.