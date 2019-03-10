WP узнал о плане Трампа повысить в пять раз плату за размещение войск США

WP узнал о плане Трампа повысить в пять раз плату за размещение войск США

Согласно формуле Трампа «цена+50%», страны, принимающие американские силы, будут оплачивать полную стоимость их размещения и дополнительно - еще половину. Эта информация «потрясла» Германию, Японию и Южную Корею

Фото: Ahn Young-joon / AP

В беседах со своими помощниками Дональд Трамп заявил, что разработал формулу для решения проблемы с союзниками, которые, по мнению президента США, недостаточно платят Вашингтону за размещение войск. Об этом сообщают источники газеты The Washington Post (WP).

Трамп предлагает обязать страны, на территориях которых базируются американские военные, оплачивать полную стоимость их пребывания плюс еще половину от нее. Эту формулу президент назвал «цена+50%». Это может привести к тому, что союзники будут платить США в пять раз больше, чем сейчас, утверждают источники газеты.

WP отмечает, что информация об этом формуле «потрясла» Германию, Японию и Южную Корею, в которых размещены тысячи американских военнослужащих. Источники подчеркивают, что применение формулы Трампа к одной из этих стран уже обсуждалось на высшем уровне.

Представитель Совета нацбезопасности США Гаррет Маркис заявил WP, что администрация Трампа «стремится заключить выгодную сделку для американского народа», отказавшись комментировать «какие-либо текущие обсуждения конкретных идей».

Трамп не раз призывал союзников по НАТО увеличить расходы на оборону по меньшей мере до 2% ВВП и таким образом выйти на один уровень с США. На саммите лидеров стран НАТО в Брюсселе летом 2018 года он потребовал повысить расходы «прямо сейчас», не дожидаясь 2025 года. В ноябре прошлого года генеральный секретарь НАТО указывал, что девять из 29 стран-членов НАТО увеличили военные расходы до 2% ВВП.