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Путин заявил о готовности сотрудничать с российской оппозицией
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Путин заявил о готовности сотрудничать с российской оппозицией
Выборы президента России, 10 мар, 10:28
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Путин заявил о готовности сотрудничать с российской оппозицией
Совместные действия власти и оппозиции, по мнению Путина, смогут сделать Россию более сильной, конкурентоспособной и более эффективной страной. Люди, готовые работать, для этого есть, считает политик, с ними он может сотрудничать
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин в беседе в журналисткой NBC News Меган Келли ответил на вопрос о том, может ли он «помиловать» основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального для того, чтобы тот имел возможность составить ему конкуренцию на выборах. Расшифровка этой беседы опубликована на сайте Кремля.

«Вопрос о том, с кем я мог бы сотрудничать, с кем бы я не хотел сотрудничать. Я вам могу сказать абсолютно откровенно: я хотел бы сотрудничать с теми людьми — и готов это делать, — которые стремятся к тому, чтобы Россия стала сильнее, эффективнее, стала конкурентоспособной страной, самодостаточной», — заявил, реагируя на такой вопрос, российский лидер. «Но для этого у людей, о которых мы с вами говорим, должна быть ясная, четкая программа действий, направленных на развитие страны в современных условиях. Такие люди есть», — добавил Путин, заметив также, что «помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает».

О своем намерении участвовать в президентской кампании 2018 года Алексей Навальный объявил еще в декабре 2016 года. Тогда оппозиционер подчеркивал, что решил сделать это после того, как Верховный суд отменил ему приговор по «делу «Кировлеса». Однако в ходе повторного рассмотрения этого дела основателя ФБК приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу 500 тыс. руб.

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Несмотря на это, 24 декабря прошлого года на встрече в Серебряном Бору кандидатом в президенты России его выдвинула инициативная группа, состоявшая из его сторонников. За выдвижение оппозиционера тогда высказались 742 человека. В этот же день основатель ФБК подал документы в ЦИК для регистрации на выборах. Однако уже 25 декабря Центризбирком отказался допустить оппозиционера до процедуры голосования, аргументировав это тем, что выдвинувшая Навального группа не может быть зарегистрирована из-за судимости оппозиционера по «делу «Кировлеса».

Выборы президента России состоятся 18 марта. В качестве кандидатов на эту должность ЦИК зарегистрировал восемь человек: Владимира Путина (он идет на выборы в качестве самовыдвиженца), телеведущую Ксению Собчак (выдвинута партией «Гражданская инициатива»), лидера ЛДПР Владимира Жириновского, Павла Грудинина (баллотируется от КПРФ), основателя «Яблока» Григория Явлинского, а также Сергея Бабурина (на выборы идет о партии «Российский общенародный союз»), Максима Сурайкина (председатель партии «Коммунисты России») и Бориса Титова (председатель Партии Роста).

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Владимир Путин , оппозиция
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