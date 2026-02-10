Вице-президент США Вэнс прибыл в Азербайджан
Вице-президент США Джей Ди Вэнс с семьей прибыл с двухдневным визитом в Азербайджан, сообщает агентство APA.
Информацию подтвердил Белый дом. «Вице-президент <...> и его семья прибыли в Азербайджан после продуктивного визита в Армению», — говорится в сообщении в соцсети X.
На кадрах — спускающаяся по трапу супруга Вэнса Уша, затем — сам вице-президент. держащий за руку маленькую девочку. Вероятно, это его трехлетняя дочь Мирабель. Всего у Вэнса трое детей.
По данным APA, в аэропорту им. Гейдара Алиева в Баку развевались государственные флаги США и Азербайджана, в честь Вэнса был выстроен почетный караул. Вице-президента встретили заместитель премьера Азербайджана Самир Шарифов и другие официальные лица.
Как сообщал Госдеп, с 9 по 11 февраля у Вэнса запланированы два визита — в Ереван и столицу Азербайджана Баку. Вместе с ним отправился заместитель госсекретаря Джейкоб Хелберг.
Накануне Вэнс посетил Армению и провел встречу с премьером Николом Пашиняном. По ее итогам стороны подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8