Вице-президент США Вэнс прибыл в Азербайджан

Вице-президент США Джей Ди Вэнс с семьей прибыл с визитом в Азербайджан

Video

Вице-президент США Джей Ди Вэнс с семьей прибыл с двухдневным визитом в Азербайджан, сообщает агентство APA.

Информацию подтвердил Белый дом. «Вице-президент <...> и его семья прибыли в Азербайджан после продуктивного визита в Армению», — говорится в сообщении в соцсети X.

На кадрах — спускающаяся по трапу супруга Вэнса Уша, затем — сам вице-президент. держащий за руку маленькую девочку. Вероятно, это его трехлетняя дочь Мирабель. Всего у Вэнса трое детей.

Ильхам Алиев и Джей Ди Вэнс (Фото: Kevin Lamarque / Getty Images) Фото: Kevin Lamarque / Getty Images Джей Ди Вэнс с женой Ушей (Фото: Kevin Lamarque / Getty Images) Джей Ди Вэнс и Ильхам Алиев (Фото: Kevin Lamarque / Getty Images)

По данным APA, в аэропорту им. Гейдара Алиева в Баку развевались государственные флаги США и Азербайджана, в честь Вэнса был выстроен почетный караул. Вице-президента встретили заместитель премьера Азербайджана Самир Шарифов и другие официальные лица.

Как сообщал Госдеп, с 9 по 11 февраля у Вэнса запланированы два визита — в Ереван и столицу Азербайджана Баку. Вместе с ним отправился заместитель госсекретаря Джейкоб Хелберг.

Накануне Вэнс посетил Армению и провел встречу с премьером Николом Пашиняном. По ее итогам стороны подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере.