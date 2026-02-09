The Guardian оценила армянский ковер у трапа при встрече Вэнса в Ереване

В Ереване перед самолетом Вэнса расстелили ковер. Корреспондент британского издания отметил это и назвал его потрясающим

Фото: Kevin Lamarque / Getty Images

Расстеленный для вице-президента США Джей Ди Вэнса ковер в аэропорту Еревана вызвал восхищение у корреспондента британской газеты The Guardian Якуба Крупы — об этом он написал в короткой заметке, опубликованной в онлайне издания.

«Отдельно отмечу: не могли бы вы обратить внимание на этот потрясающий ковер, который расстелили для Джей Ди Вэнса по прибытии в аэропорт Еревана в Армении? К сожалению, я не знаю всей истории этого (поделитесь, если знаете), но… просто посмотрите на эту красоту!» — написал он.

Video

Самолет Вэнса приземлился в аэропорту Еревана Звартноц днем 9 февраля. Там вице-президента США встретили спикер национального собрания Армении Ален Симонян и мэр Еревана Тигран Авинян.

В ходе встречи Вэнса с премьер-министром Армении Николом Пашиняном политики подписали соглашение о сотрудничестве двух стран в сфере мирного использования ядерной энергии.

После Армении Вэнс отправится в столицу Азербайджана Баку. Госдепартамент США ранее отметил, что поездка будет способствовать «мирным усилиям» президента США Дональда Трампа.

В августе 2025 года в Белом доме прошли переговоры Трампа с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам встречи они подписали трехстороннюю декларацию об установлении мира и межгосударственных отношений между Ереваном и Баку.