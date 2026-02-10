 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
ФСБ показала кадры допроса нового фигуранта дела о покушении на Алексеева

Павел Васин, сын ранее задержанного по делу о покушении на замначальника ГРУ Алексеева Виктора Васина, рассказал, что был завербован Любомиром Корбой, которого ФСБ назвала исполнителем. Васин рассказал, что выполнял его поручения

ФСБ показала кадры допроса нового фигуранта дела о покушении на Алексеева
Video

Задержанный по делу о покушении на заместителя начальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Павел Васин 1981 года рождения был завербован Любомиром Корбой для выполнения задач СБУ. Об этом задержанный рассказал на видео, которое опубликовала ФСБ.

Павел Васин — сын Виктора Васина, ранее задержанного по делу о покушении на российского генерал-лейтенанта.

На видео Васин-младший рассказал, что выполнял поручения Корбы, закупал оборудование и возил «куда он скажет». Кроме того, Васин следил за высокопоставленными сотрудниками российских военных ведомств и осуществлял подготовку для покушения на Алексеева.

По данным ФСБ, Павел Васин обеспечил Корбу и своего отца автомобилями для ведения наружного наблюдения и изъятия оружия из тайника. Также он приобрел для них видеорегистратор и GPS-трекер, которые использовались в целях слежки. Помимо этого, Васин помогал преступникам в сборе информации: с помощью интернет-приложений и поисковых систем он выявлял адреса проживания и автомобили лиц, представлявших интерес для СБУ.

ФСБ сообщила о новом задержанном фигуранте дела о покушении на Алексеева
Политика

Покушение на замначальника ГРУ было совершено утром 6 февраля в Москве, в доме на Волоколамском шоссе. По версии ФСБ, непосредственным исполнителем является Любомир Корба, который, как утверждают в спецслужбе, был завербован украинской стороной. Его пособником назван Виктор Васин, чья конкретная роль не уточняется. Также фигуранткой дела проходит Зинаида Серебрицкая, которая, по данным следствия, выехала на территорию Украины. Она объявлена в розыск.

«В ходе оперативных мероприятий Павел Васин дал признательные показания, в том числе способствовавшие установлению еще двух высокопоставленных сотрудников Министерства обороны Российской Федерации, за которыми
в интересах украинских спецслужб осуществляли наблюдение Любомир Корба
и Виктор Васин, в целях дальнейшего совершения диверсионно-террористических актов», — говорится в сообщении ФСБ, поступившем в РБК.

Алексеев является первым заместителем начальника ГРУ Генштаба ВС России с 2011 года. Он принимал участие в российской военной операции в Сирии, а в 2017 году ему было присвоено звание Героя России. Среди его наград — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орден Александра Невского.

В связи с покушением на Алексеева было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Обвиняемым по этому делу грозит до 15 лет лишения свободы по первой статье и до пяти лет — по второй.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Егор Алимов
генерал Владимир Алексеев покушение на убийство ФСБ СБУ
