Политика⁠,
0

ФСБ сообщила о новом задержанном фигуранте дела о покушении на Алексеева

Задержанный — сын другого пособника, Виктора Васина. ФСБ полагает, что он дал отцу и исполнителю покушения транспорт, а также купил им оборудование для слежки

ФСБ сообщила о новом задержанном фигуранте дела о покушении на Алексеева
Video

ФСБ задержала пособника задержанных по делу о покушении на заместителя начальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Как сообщила спецслужба, это сын ранее задержанного Виктора Васина — гражданин России Павел Васин 1981 года рождения.

Пособницу покушения на генерала Алексеева объявили в розыск
Политика
Зинаида Серебрицкая

Покушение произошло утром 6 февраля в Москве. В замначальника ГРУ несколько раз выстрелили в доме на Волоколамском шоссе. ФСБ назвала непосредственным исполнителем покушения гражданина России Любомира Корбу, завербованного Украиной. Виктор Васин был назван его пособником, при этом его роль не раскрывалась. Также было названо имя третьей пособницы — Зинаиды Серебрицкой, она выехала на Украину и была объявлена в розыск.

Как сообщили в ФСБ, Павел Васин обеспечил Корбу и своего отца транспортными средствами для ведения наружного наблюдения, а также забора оружия из схрона. Он же купил для них видеорегистратор и трекер, использовавшиеся для слежки.

«Кроме того, фигурант оказывал содействие преступникам в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов заинтересованности СБУ с использованием интернет-приложений и поисковых систем», — говорится в сообщении спецслужбы.

Павел Васин уже дал признательные показания, «в том числе способствовавшие установлению еще двух высокопоставленных сотрудников Министерства обороны Российской Федерации», за которыми Васин-старший и Корба следили в интересах Украины, заявила ФСБ. В дальнейшем в их отношении, как уточнила спецслужба, обвиняемые собирались осуществить «диверсионно-террористические акты».

Алексеев занимает должность первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил с 2011 года. Он участвовал в российской операции в Сирии, в 2017 году был удостоен звания Героя России. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Александра Невского.

После покушения на Алексеева было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия). Фигурантам грозит до 15 и до пяти лет лишения свободы по каждой из статей соответственно.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ФСБ генерал Владимир Алексеев
