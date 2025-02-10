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Политика ,  
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Посла России вызвали в МИД Финляндии из-за самолета

МИД Финляндии вызвал посла России из-за нарушения воздушного пространства
Российский самолет залетел в финское воздушное пространство 7 февраля и пробыл в нем в течение нескольких минут, заявило финское Минобороны. Начато расследование
Министерство иностранных дел Финляндии в&nbsp;Хельсинки
Министерство иностранных дел Финляндии в Хельсинки (Фото: Сергей Гриц / AP / ТАСС)

МИД Финляндии вызвал посла России Павла Кузнецова и потребовал объяснений по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства. Об этом ведомство сообщило в соцсети X.

7 февраля финское Минобороны заявило, что «российский государственный самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе к западу от Ханко» (полуостров на северном берегу Финского залива Балтийского моря).

По данным оборонного ведомства, российский самолет залетел в финское воздушное пространство 7 февраля около 17:15 и находился в нем в течение нескольких минут.

«Мы серьезно относимся к предполагаемому нарушению воздушного пространства и немедленно начинаем расследование», — написал министр обороны Антти Хакканен в соцсети X.

Пограничная служба начала расследование.

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Российский посол в Хельсинки на прошлой неделе заявил, что полеты американских стратегических бомбардировщиков B-52 «явно говорят о том, что Пентагон начал практическую «примерку» нового потенциального театра военных действий под свои ударные силы». Летом два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress, а также два самолета KC-135 Stratotanker и один самолет-заправщик KC-46 пролетели над Финляндией. Тогда Минобороны России подняло на перехват истребители МиГ-29 и МиГ-31 из-за приближения американских бомбардировщиков к границе со стороны Баренцева моря.

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Теги
МИД Финляндии вызов посла посол России нарушение воздушного пространства
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