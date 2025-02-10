Посла России вызвали в МИД Финляндии из-за самолета
МИД Финляндии вызвал посла России Павла Кузнецова и потребовал объяснений по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства. Об этом ведомство сообщило в соцсети X.
7 февраля финское Минобороны заявило, что «российский государственный самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе к западу от Ханко» (полуостров на северном берегу Финского залива Балтийского моря).
По данным оборонного ведомства, российский самолет залетел в финское воздушное пространство 7 февраля около 17:15 и находился в нем в течение нескольких минут.
«Мы серьезно относимся к предполагаемому нарушению воздушного пространства и немедленно начинаем расследование», — написал министр обороны Антти Хакканен в соцсети X.
Пограничная служба начала расследование.
Российский посол в Хельсинки на прошлой неделе заявил, что полеты американских стратегических бомбардировщиков B-52 «явно говорят о том, что Пентагон начал практическую «примерку» нового потенциального театра военных действий под свои ударные силы». Летом два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress, а также два самолета KC-135 Stratotanker и один самолет-заправщик KC-46 пролетели над Финляндией. Тогда Минобороны России подняло на перехват истребители МиГ-29 и МиГ-31 из-за приближения американских бомбардировщиков к границе со стороны Баренцева моря.
Читайте РБК в Telegram.
Валуев прокомментировал запрет на въезд в Азербайджан фразой «Восток — дело тонкое»
«Ростех» показал полет Су-57 на авиасалоне в Индии. Видео
Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду
Эксперты дали прогноз по ключевой ставке на ближайшем заседании ЦБ
«Дети остаются с мамой, алименты — с папой». Бакальчук объявил, что развелся с Ким
РБК запускает винный салон. Расписание
Латвия пригрозила закрыть границу с Россией за несколько часов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
ЕС собрался захватывать российские танкеры
По роману Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.» снимут сериал
Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально