Посла России вызвали в МИД Финляндии из-за самолета

Российский самолет залетел в финское воздушное пространство 7 февраля и пробыл в нем в течение нескольких минут, заявило финское Минобороны. Начато расследование

Министерство иностранных дел Финляндии в Хельсинки (Фото: Сергей Гриц / AP / ТАСС)

МИД Финляндии вызвал посла России Павла Кузнецова и потребовал объяснений по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства. Об этом ведомство сообщило в соцсети X.

7 февраля финское Минобороны заявило, что «российский государственный самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе к западу от Ханко» (полуостров на северном берегу Финского залива Балтийского моря).

По данным оборонного ведомства, российский самолет залетел в финское воздушное пространство 7 февраля около 17:15 и находился в нем в течение нескольких минут.

«Мы серьезно относимся к предполагаемому нарушению воздушного пространства и немедленно начинаем расследование», — написал министр обороны Антти Хакканен в соцсети X.

Пограничная служба начала расследование.

Российский посол в Хельсинки на прошлой неделе заявил, что полеты американских стратегических бомбардировщиков B-52 «явно говорят о том, что Пентагон начал практическую «примерку» нового потенциального театра военных действий под свои ударные силы». Летом два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress, а также два самолета KC-135 Stratotanker и один самолет-заправщик KC-46 пролетели над Финляндией. Тогда Минобороны России подняло на перехват истребители МиГ-29 и МиГ-31 из-за приближения американских бомбардировщиков к границе со стороны Баренцева моря.