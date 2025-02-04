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Политика ,  
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Иностранные истребители подняли из-за российских ракетоносцев Ту-95МС

Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Иностранные истребители подняли из-за российских ракетоносцев Ту-95МС
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Плановый полет двух российских ракетоносцев Ту-95МС прошел над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей», — говорится в сообщении.

Полет прошел при сопровождении российских самолетов МиГ-31 и Су-33, а на отдельных этапах их сопровождали иностранные истребители. Он продлился более четырех часов.

Как отмечает военное ведомство, над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики и Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей регулярно проходят полеты экипажей дальней авиации.

При этом каждый из полетов выполняют исключительно согласно международным правилам использования воздушного пространства, уточнило Минобороны.

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Российские самолеты периодически совершают патрулирование над нейтральными водами. Так, 28 января над нейтральными водами Северного Ледовитого океана совершили полет два российских бомбардировщика Ту-160. Полет длился более 11 часов.

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Теги
Баренцево море Норвежское море полет ракетоносцы Минобороны Ту-95МС
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