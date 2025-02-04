Иностранные истребители подняли из-за российских ракетоносцев Ту-95МС

Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

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Плановый полет двух российских ракетоносцев Ту-95МС прошел над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей», — говорится в сообщении.

Полет прошел при сопровождении российских самолетов МиГ-31 и Су-33, а на отдельных этапах их сопровождали иностранные истребители. Он продлился более четырех часов.

Как отмечает военное ведомство, над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики и Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей регулярно проходят полеты экипажей дальней авиации.

При этом каждый из полетов выполняют исключительно согласно международным правилам использования воздушного пространства, уточнило Минобороны.

Российские самолеты периодически совершают патрулирование над нейтральными водами. Так, 28 января над нейтральными водами Северного Ледовитого океана совершили полет два российских бомбардировщика Ту-160. Полет длился более 11 часов.