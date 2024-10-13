Столтенберг посчитал возможным участие «врагов» в Мюнхенской конференции
Мюнхенская конференция по безопасности — это платформа для разных стран, некоторые из них даже могут считать себя врагами, заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, который в следующем году станет председателем конференции, в интервью Spiegel.
«Конференция так важна, потому что это платформа для очень разных стран, даже если они видят друг в друге противников или даже врагов. Несмотря на то что конференция уходит корнями в трансатлантические отношения, мы должны понимать, что живем в глобальном мире и нуждаемся в глобальной перспективе. Вот почему конференция останется форумом для широкого круга голосов и будет по-прежнему открыта для стран так называемого глобального Юга», — сказал он.
Столтенберг добавил, что пока не может говорить о том, кого будут приглашать на конференцию, а кого нет.
Мюнхенская конференция проводится ежегодно с 1963 года, она представляет собой «площадку для политиков и экспертов для открытых и конструктивных дискуссий» по актуальным вопросам безопасности как нынешнего времени, так и будущего.
Изначально в ней участвовали западные страны — члены НАТО. После окончания холодной войны стали приглашать представителей Восточной и Центральной Европы, России. На конференции 2024 года присутствовали лица из стран Африки, Ближнего Востока, Азии и др.
В 2007-м на Мюнхенской конференции выступал президент Владимир Путин. В своей речи он поднимал вопрос расширения НАТО на восток. Он назвал это «серьезно провоцирующим фактором, снижающим уровень взаимного доверия». «У нас есть справедливое право откровенно спросить: против кого это расширение?» — говорил Путин, уточняя, «почему обязательно нужно выдвигать военную инфраструктуру» к границам России.
С 2022-го Россия не принимает участия в Мюнхенской конференции. Украинская сторона на ней была представлена — в этом году в лице президента Владимира Зеленского.
Столтенберг был генсеком НАТО десять лет с 2014 года. Теперь организацию возглавляет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Столтенберг станет председателем Мюнхенской конференции в феврале следующего года, после проведения 61-го по счету мероприятия. Сейчас председатель конференции — Кристоф Хойсген, бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросам безопасности и экс-постпред ФРГ при ООН.
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