 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Валуев ответил на статус нон грата от Баку фразой «восток — дело тонкое»

Николай Валуев прокомментировал запрет на въезд в Азербайджан
Бывший боксер резко высказался в адрес Азербайджана из-за требования закрыть представительство Россотрудничества и предложил внимательно проверить диаспоры в России, после чего ему закрыли въезд в республику
Николай Валуев
Николай Валуев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Депутат и боксер Николай Валуев не считает запрет на въезд в Азербайджан «некой провокацией», об этом он заявил «РИА Новости».

«Восток — дело тонкое. Любой руководитель, восточный, коим Азербайджан является, у нас он, все-таки, считается восточной республикой, должен соответствовать своим сложившимся историческим традициям. В первую очередь, он представляет и защищает свой народ, там свои порядки и свой устав», — сказал депутат Госдумы.

Валуев пояснил, что пока затрудняется прокомментировать ситуацию из-за отсутствия официальных документов. В отношении Русского дома в Азербайджане он отметил, что речь идет о «проекте русской культуры, добрососедских отношений и прочих задач, которые лежат в плоскости народной дипломатии, которые существуют во всех республиках бывшего нашего большого государства, общего дома — Советского Союза», а сама эта организация «существует ради исключительно высокого, культурного обмена между народами».

«Мне его закрытие непонятно, и я отреагировал», — пояснил бывший спортсмен и выразил надежду на исправление ситуации с Русским домом.

МИД Азербайджана потребовал закрыть Русский дом в Баку
Политика
Фото:сервис «Яндекс Карты»

МИД Азербайджана объявил Валуева персоной нон грата, объяснив это решение оскорбительным характером его высказываний. Решение последовало за резкими комментариями, которые делал депутат в связи с требованием Баку закрыть представительство Россотрудничества — Русский дом. В частности, депутат критически высказался в отношении азербайджанских диаспор в России и предложил проверить их финансовые потоки.

«Это все из «дрючбы народов», сфер влияния и про пантюркизм. Беспокойство, так сказать, за чистоту отношений. Насколько известно в России нет такой структуры что-то типа Азерсотрудничества. Зато есть многочисленные «диаспоры». И эти диаспоры не про культурный обмен», — написал Валуев.

Читайте РБК в Telegram.

Правительство изменит десятки законов для борьбы с кибермошенниками

Кремль ответил на слова Трампа о разговоре с Путиным

Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду

Эксперты дали прогноз по ключевой ставке на ближайшем заседании ЦБ

В Москве изменят правила аренды самокатов. Подробности

РБК запускает винный салон. Расписание

Эксперты усомнились в выгоде Трампа от редкоземельных металлов на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Названы районы Москвы с наибольшим снижением цен на вторичное жилье

Генетики назвали самые выносливые народы России

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Николай Валуев нон грата Азербайджан
Материалы по теме
Азербайджан объявил Валуева персоной нон грата
Политика
МИД выразил надежду на положительное решение Баку по Русскому дому
Политика
Баку заявил, что ждет от Москвы мер в связи с закрытием Русского дома
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 07 фев, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 07 фев, 17:52
Ozon подал миллиардный иск к владельцу своего сгоревшего складаБизнес, 17:28
В Думе решили доработать закон о скрывшихся за рубежом россиянахПолитика, 17:20
В Европе заметили переток украинских беженцев из Польши в ГерманиюПолитика, 17:16
В Казахстане задержали певца из Киргизии по делу о межнациональной розниПолитика, 17:11
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 17:11
Датские активисты предложили выкупить у США Калифорнию взамен ГренландииПолитика, 17:09
Российский Су-57Э совершил первый полет на выставке Aero India. ВидеоОбщество, 17:06
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Клуб Карпина разгромил «Динамо» на Зимнем кубке РПЛСпорт, 16:59
В России приостановили продажу китайских грузовиков ShacmanБизнес, 16:50
NYT раскрыла «политические капризы» Китая, мешающие научному развитиюБизнес, 16:36
СК попросил продлить арест обвиняемым в убийстве генерала КирилловаОбщество, 16:35
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 16:34
Касаткина разгромила соотечественницу на старте крупного турнира в ДохеСпорт, 16:30
Против трех бизнесменов завели дело о хищении ₽300 млн на гособоронзаказеПолитика, 16:29