Валуев ответил на статус нон грата от Баку фразой «восток — дело тонкое»
Депутат и боксер Николай Валуев не считает запрет на въезд в Азербайджан «некой провокацией», об этом он заявил «РИА Новости».
«Восток — дело тонкое. Любой руководитель, восточный, коим Азербайджан является, у нас он, все-таки, считается восточной республикой, должен соответствовать своим сложившимся историческим традициям. В первую очередь, он представляет и защищает свой народ, там свои порядки и свой устав», — сказал депутат Госдумы.
Валуев пояснил, что пока затрудняется прокомментировать ситуацию из-за отсутствия официальных документов. В отношении Русского дома в Азербайджане он отметил, что речь идет о «проекте русской культуры, добрососедских отношений и прочих задач, которые лежат в плоскости народной дипломатии, которые существуют во всех республиках бывшего нашего большого государства, общего дома — Советского Союза», а сама эта организация «существует ради исключительно высокого, культурного обмена между народами».
«Мне его закрытие непонятно, и я отреагировал», — пояснил бывший спортсмен и выразил надежду на исправление ситуации с Русским домом.
МИД Азербайджана объявил Валуева персоной нон грата, объяснив это решение оскорбительным характером его высказываний. Решение последовало за резкими комментариями, которые делал депутат в связи с требованием Баку закрыть представительство Россотрудничества — Русский дом. В частности, депутат критически высказался в отношении азербайджанских диаспор в России и предложил проверить их финансовые потоки.
«Это все из «дрючбы народов», сфер влияния и про пантюркизм. Беспокойство, так сказать, за чистоту отношений. Насколько известно в России нет такой структуры что-то типа Азерсотрудничества. Зато есть многочисленные «диаспоры». И эти диаспоры не про культурный обмен», — написал Валуев.
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