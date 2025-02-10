Бывший боксер резко высказался в адрес Азербайджана из-за требования закрыть представительство Россотрудничества и предложил внимательно проверить диаспоры в России, после чего ему закрыли въезд в республику

Николай Валуев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Депутат и боксер Николай Валуев не считает запрет на въезд в Азербайджан «некой провокацией», об этом он заявил «РИА Новости».

«Восток — дело тонкое. Любой руководитель, восточный, коим Азербайджан является, у нас он, все-таки, считается восточной республикой, должен соответствовать своим сложившимся историческим традициям. В первую очередь, он представляет и защищает свой народ, там свои порядки и свой устав», — сказал депутат Госдумы.

Валуев пояснил, что пока затрудняется прокомментировать ситуацию из-за отсутствия официальных документов. В отношении Русского дома в Азербайджане он отметил, что речь идет о «проекте русской культуры, добрососедских отношений и прочих задач, которые лежат в плоскости народной дипломатии, которые существуют во всех республиках бывшего нашего большого государства, общего дома — Советского Союза», а сама эта организация «существует ради исключительно высокого, культурного обмена между народами».

«Мне его закрытие непонятно, и я отреагировал», — пояснил бывший спортсмен и выразил надежду на исправление ситуации с Русским домом.

МИД Азербайджана объявил Валуева персоной нон грата, объяснив это решение оскорбительным характером его высказываний. Решение последовало за резкими комментариями, которые делал депутат в связи с требованием Баку закрыть представительство Россотрудничества — Русский дом. В частности, депутат критически высказался в отношении азербайджанских диаспор в России и предложил проверить их финансовые потоки.

«Это все из «дрючбы народов», сфер влияния и про пантюркизм. Беспокойство, так сказать, за чистоту отношений. Насколько известно в России нет такой структуры что-то типа Азерсотрудничества. Зато есть многочисленные «диаспоры». И эти диаспоры не про культурный обмен», — написал Валуев.