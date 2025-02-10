Азербайджан объявил Валуева персоной нон грата
Депутату Госдумы, боксеру Николаю Валуеву запретили въезд в Азербайджан, он объявлен персоной нон грата, сообщил МИД республики.
Баку объяснил свое решение оскорбительными и угрожающими высказываниями со стороны Валуева, а также напомнил, что прежде в этот же список включили двух других депутатов: зампредседателя комитета по делам СНГ Константина Затулина и зампредседателя комитета по защите семьи Виталия Милонова, «которые действовали против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана».
«С сожалением приходится констатировать, что все эти депутаты, выступившие против нашей страны, являются членами правящей партии России «Единая Россия», — говорится в сообщении.
На прошлой неделе Валуев в своем телеграм-канале активно комментировал требование властей Азербайджана закрыть представительство Россотрудничества — «Русский дом».
«А это все из «дрючбы народов», сфер влияния и про пантюркизм. Беспокойство, так сказать, за чистоту отношений. Насколько известно в России нет такой структуры что-то типа Азерсотрудничества. Зато есть многочисленные «диаспоры». И эти диаспоры не про культурный обмен. Скорее про деньги. И очень большие», — написал Валуев (орфография автора сохранена).
По мнению депутата, у диаспор «не всегда деньги легальные», и предложил «присмотреться к [диаспорам] еще внимательнее».
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