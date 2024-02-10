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WSJ назвала «новый фронт напряженности» между США и Китаем

WSJ: запад Африки стал новым фронтом напряженности США и Китая из-за военных баз
Когда Китай «начинает совать нос» в страны на западе Африки, США уговаривают тех не соглашаться на строительство китайских военных баз, выяснила WSJ. После того, как президент Габона согласился на предложение Пекина, его свергли
Фото: Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Китай ведет закулисную кампанию по поиску места для военно-морской базы на западном берегу Африку, более двух лет США прилагают усилия, чтобы этого не допустить, сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди американских чиновников.

По словам собеседников, США в этой битве побеждают — до сих пор ни одна страна Африки, выходящая к этому океану, не договорилась с Китаем о базе.

«Каждый раз, когда китайцы начинают совать нос в дела прибрежной африканской страны, мы начинаем беспокоиться», — сказал один из них.

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Фото:Edgar Su / Reuters

Например, в августе 2023 года Али Бонго, тогдашний президент Габона, тайно пообещал китайскому лидеру Си Цзиньпиню позволить возвести военную базу на берегу океана. Об этом сам президент рассказал чиновнику Белого дома. После этого с президентом Габона связался заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер. Он указал, что США считают Атлантический океан своим стратегическим фронтом и рассматривают постоянное китайское военное присутствие там, а в особенности военно-морскую базу, как серьезную угрозу американской безопасности.

Спустя несколько недель после их беседы президента Габона свергла его собственная гвардия, и США пришлось начать сначала, убеждая нового лидера хунты отклонить китайские предложения.

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Фото:United States Marine Corp / Getty Images

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Переворот произошел спустя несколько часов после объявления властями о победе Бонго на выборах, должен был начаться его третий президентский срок. Семья Бонго управляла Габоном с 1967 года. Временным президентом был назначен глава Республиканской гвардии генерал Брайс Олигуи Нгема. На встрече с представителями США он заверил, что понимает их опасения; стороны обсудили «пакет мер, которые могли бы сделать, чтобы удержать Габон от взаимодействия с Китаем», сообщил источник WSJ.

«Здесь существует противоречие между тем, как мы однозначно поддерживаем наши демократические ценности, и тем, как мы прагматично продолжаем наши двусторонние отношения, в которых есть компонент безопасности», — пояснил высокопоставленный чиновник Пентагона.

Китай пока располагает только одним военно-морским портом в Африке — в Джибути, Сомали. Этот объект способен принять авианосец или атомные подводные лодки, он находится близко к крупнейшей американской базе в Африке Кэмп-Лемонье.

К концу 2023 года Китай резко нарастил количество принадлежащих ему портов до 105 в 50 странах мира. Многие из них находятся вдоль наиболее стратегически важных морских путей мира. Расширение сети портов «выходит за рамки чисто коммерческих соображений», оценили американские чиновники, опрошенные Washington Post.

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