Нидерланды призвали снять все ограничения на оружие для Украины
Украина должна получать непрерывную военную поддержку, а в обучении военнослужащих и поставках оружия и запасных частей не должно быть никаких ограничений, заявила в эфире NOS министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
По мнению министра, предоставление помощи помогает стране поддерживать собственную безопасность: «Не тот случай, когда мы находимся в безопасности за стенами. Мы являемся частью ЕС и НАТО, и это может повлиять и на нас».
Оллонгрен также прокомментировала слова депутата Джори Пула, который в начале февраля назвал поддержку Украины «провокацией по отношению к России». «Это то, что нравится слышать Кремлю. Мы должны быть честны в этом. Когда вы говорите: «Запад провоцирует Россию», это в точности повторяет то, что говорит Путин. Это ложное представление», — сказала министр обороны.
Нидерланды передали Украине за два года, с февраля 2022-го, военную поддержку на €2,63 млрд. В частности, были поставлены бронемашины, системы ПВО, боеприпасы, походные кровати, компьютеры, а также одобрены поставки истребителей F-16.
В конце ноября в Нидерландах прошли досрочные парламентские выборы. Победу одержала праворадикальная Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом. К февралю эта партия так и не смогла сформировать кабинет.
Лидер PVV высказывался против поставок истребителей F-16 Украине, поскольку, по его мнению, это «наступательное средство», которое «втягивает Нидерланды в войну». Он также выступал за отказ от санкций против России. Партия осуждала действия России на Украине, но призывала оставить военную технику в стране для собственных нужд.
Российский посол в Гааге Владимир Тарабрин указывал, что с приходом Вилдерса к власти в вопросе помощи Украине, «возможно, какие-то подвижки произойдут». Власти России требуют прекратить снабжение ВСУ оружием и настаивают, что Москва все равно достигнет своих целей.
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