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Военная операция на Украине ,  
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Нидерланды призвали снять все ограничения на оружие для Украины

Минобороны Нидерландов призвало снять все ограничения на поставки оружия Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Безопасность Нидерландов зависит от хода конфликта на Украине, следует нарастить помощь Киеву, сказала министр Кайса Оллонгрен. Россия осуждает военные поставки Украине
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украина должна получать непрерывную военную поддержку, а в обучении военнослужащих и поставках оружия и запасных частей не должно быть никаких ограничений, заявила в эфире NOS министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

По мнению министра, предоставление помощи помогает стране поддерживать собственную безопасность: «Не тот случай, когда мы находимся в безопасности за стенами. Мы являемся частью ЕС и НАТО, и это может повлиять и на нас».

Оллонгрен также прокомментировала слова депутата Джори Пула, который в начале февраля назвал поддержку Украины «провокацией по отношению к России». «Это то, что нравится слышать Кремлю. Мы должны быть честны в этом. Когда вы говорите: «Запад провоцирует Россию», это в точности повторяет то, что говорит Путин. Это ложное представление», — сказала министр обороны.

Нидерланды передали Украине за два года, с февраля 2022-го, военную поддержку на €2,63 млрд. В частности, были поставлены бронемашины, системы ПВО, боеприпасы, походные кровати, компьютеры, а также одобрены поставки истребителей F-16.

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Герт Вилдерс

В конце ноября в Нидерландах прошли досрочные парламентские выборы. Победу одержала праворадикальная Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом. К февралю эта партия так и не смогла сформировать кабинет.

Лидер PVV высказывался против поставок истребителей F-16 Украине, поскольку, по его мнению, это «наступательное средство», которое «втягивает Нидерланды в войну». Он также выступал за отказ от санкций против России. Партия осуждала действия России на Украине, но призывала оставить военную технику в стране для собственных нужд.

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Российский посол в Гааге Владимир Тарабрин указывал, что с приходом Вилдерса к власти в вопросе помощи Украине, «возможно, какие-то подвижки произойдут». Власти России требуют прекратить снабжение ВСУ оружием и настаивают, что Москва все равно достигнет своих целей.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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