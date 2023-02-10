Владимир Рогов: в Мелитополе прозвучало два взрыва

В Мелитополе прогремело два взрыва

Владимир Рогов (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

В Мелитополе прогремело два взрыва, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Взрывы звучали около 20:02 мск. Позже Рогов уточнил, что работала система ПВО.

Мелитополь после вхождения Запорожской области в состав России стал временной столицей региона, так как Запорожье находится под контролем украинских сил.

1 февраля Рогов сообщил о двух громких взрывах в Мелитополе. В конце января ВСУ ударили по мосту в городе — погибли пять человек.