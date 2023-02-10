В Мелитополе прогремело два взрыва
Владимир Рогов: в Мелитополе прозвучало два взрыва
Владимир Рогов
В Мелитополе прогремело два взрыва, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Взрывы звучали около 20:02 мск. Позже Рогов уточнил, что работала система ПВО.
Мелитополь после вхождения Запорожской области в состав России стал временной столицей региона, так как Запорожье находится под контролем украинских сил.
1 февраля Рогов сообщил о двух громких взрывах в Мелитополе. В конце января ВСУ ударили по мосту в городе — погибли пять человек.