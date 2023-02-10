Суд ужесточил срок мобилизованному, который ударил офицера в «Патриоте»
Второй западный окружной военный суд ужесточил с пяти с половиной до семи лет колонии строгого режима приговор бывшему мобилизованному Александру Лешкову, который ударил офицера в подмосковном парке «Патриот», сообщили РБК в пресс-службе суда.
«Суд ужесточил решение — семь лет строгого [режима]», — сказали в суде.
Конфликт между Лешковым и подполковником Денисом Мазановым произошел в ноябре, во время проведения строевого смотра в подмосковном парке «Патриот». Из материалов уголовного дела следовало, что рядовой «в оскорбительной форме с использованием нецензурных слов» пожаловался на организацию службы. В процессе разговора он «намеренно выпустил в лицо» Мазанову дым от сигареты, тот отстранил его рукой, после чего Лешков ударил подполковника кулаком в грудь, указывалось в материалах дела.
Дело в отношении Лешкова открыли по ч. 3 ст. 334 УК (нанесение побоев начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы) и ч. 2 ст. 336 УК (оскорбление начальника).
11 января Одинцовский гарнизонный военный суд признал Лешкова виновным в нанесении побоев и назначил наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Тогда же в суде сообщали, что дело находится на обжаловании.
Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября 2022 года. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее завершении 28 октября. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно опровергал информацию о новой волне мобилизации. Сам Путин в декабре говорил, что необходимости в этом в настоящее время нет.