Мобилизованного приговорили к 5,5 годам за избиение офицера в «Патриоте»
Одинцовский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего Александра Лешкова в нанесении побоев офицеру в парке «Патриот», сообщили РБК в пресс-службе суда.
Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
«Дело находится на обжаловании во Втором западном окружном военном суде. Приговор обвинительный», — добавили в пресс-службе.
В постановлении о возбуждении дела говорилось, что 13 ноября при проведении строевого смотра в парке «Патриот» рядовой Лешков «в оскорбительной форме с использованием нецензурных слов» пожаловался на организацию службы, обеспечение имуществом мобилизованных и на огневую подготовку.
В процессе солдат «намеренно выпустил в лицо» подполковнику Денису Мазанову дым от сигареты, в связи с чем тот отстранил его рукой. После этого, говорится в материалах, Лешков умышленно ударил Мазанова кулаком в грудь.
Мобилизованного заподозрили в нанесении побоев начальнику во время исполнения обязанностей военной службы (ч. 3 ст. 334 УК) и в оскорблении начальника (ч. 2 ст. 336 УК). Его арестовали до 14 января.
Лешков подтвердил «факт грубого обращения с офицером», но не признал вину в применении насилия. Он объяснил свое поведение желанием привлечь внимание к имеющимся проблемам.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Минобороны сообщило о ее завершении 28 октября. В стране мобилизовали 318 тыс. человек с учетом добровольцев.
1 октября министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев проверили ход подготовки и условия размещения призванных по мобилизации россиян и добровольцев на базе выставочного центра «Патриот».