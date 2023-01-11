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Мобилизованного приговорили к 5,5 годам за избиение офицера в «Патриоте»

Суд приговорил мобилизованного к 5,5 годам за избиение офицера в парке «Патриот»
Мобилизованного Александра Лешкова признали виновным в нанесении побоев офицеру в подмосковном парке «Патриот» и приговорили к пяти с половиной годам колонии строгого режима
Александр Лешков (слева)
Александр Лешков (слева) (Фото: ostorozhno_novosti / Telegram)

Одинцовский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего Александра Лешкова в нанесении побоев офицеру в парке «Патриот», сообщили РБК в пресс-службе суда.

Суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

«Дело находится на обжаловании во Втором западном окружном военном суде. Приговор обвинительный», — добавили в пресс-службе.

В постановлении о возбуждении дела говорилось, что 13 ноября при проведении строевого смотра в парке «Патриот» рядовой Лешков «в оскорбительной форме с использованием нецензурных слов» пожаловался на организацию службы, обеспечение имуществом мобилизованных и на огневую подготовку.

В процессе солдат «намеренно выпустил в лицо» подполковнику Денису Мазанову дым от сигареты, в связи с чем тот отстранил его рукой. После этого, говорится в материалах, Лешков умышленно ударил Мазанова кулаком в грудь.

Мобилизованного заподозрили в нанесении побоев начальнику во время исполнения обязанностей военной службы (ч. 3 ст. 334 УК) и в оскорблении начальника (ч. 2 ст. 336 УК). Его арестовали до 14 января.

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Лешков подтвердил «факт грубого обращения с офицером», но не признал вину в применении насилия. Он объяснил свое поведение желанием привлечь внимание к имеющимся проблемам.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Минобороны сообщило о ее завершении 28 октября. В стране мобилизовали 318 тыс. человек с учетом добровольцев.

1 октября министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев проверили ход подготовки и условия размещения призванных по мобилизации россиян и добровольцев на базе выставочного центра «Патриот».

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Виктория Громова Виктория Громова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Патриот парк избиение мобилизация офицер суд приговор
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