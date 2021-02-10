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NYT узнала об уголовном деле из-за попыток Трампа отменить итоги выборов

Прокурор заинтересовался телефонным разговором экс-президента с госсекретарем Джорджии, в ходе которого, по данным СМИ, бывший американский лидер просил власти штата найти «недостающие» для его победы голоса
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Прокуратура округа Фултон (штат Джорджия) возбудила уголовное дело из-за попыток бывшего президента США Дональда Трампа отменить итоги выборов в этом штате. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник и письмо прокурора Фани Уиллис, направленное нескольким чиновникам, в том числе госсекретарю штата Брэду Раффенспергеру.

В своем послании Уиллис попросила сохранить все документы, связанные с «расследованием попыток повлиять на администрацию Джорджии» во время выборов в 2020 году. В письме не упоминается имени Трампа, но расследование касается именно бывшего президента, сообщил источник издания.

Речь идет в том числе о телефонном разговоре Раффенспергера с Трампом, который состоялся, когда последний еще занимал должность главы государства. В январе подробности этой беседы опубликовала The Washington Post (WP). В ходе нее Трамп требовал от властей штата «найти» достаточное количество голосов в его поддержку на прошедших выборах, чтобы подтвердить свою победу в Джорджии.

WP узнала о призыве Трампа к властям Джорджии «найти» недостающие голоса
Политика
Фото:Patrick Semansky / AP

По данным NYT, письмо Уиллис также получили губернатор Джорджии Брайан Кемп, вице-губернатор Джефф Дункан и генпрокурор штата Крис Карр.

9 февраля о начале расследования попыток Трампа отменить результаты выборов сообщил Раффенспергер. Эксперты, опрошенные Reuters, считают, что президент мог допустить как минимум три нарушения: сговор с целью совершения фальсификации выборов, подстрекательство к фальсификации и преднамеренное вмешательство в выполнение избирательных обязанностей.

Как писала WP, Трамп в ходе разговора с госсекретарем Джорджии предположил, что, если власти штата не «найдут» недостающие голоса, их привлекут к уголовной ответственности. Советник Трампа Джейсон Миллер заявил Reuters, что в этой беседе «не было ничего неправильного или нежелательного» с обеих сторон.

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Выборы президента США прошли 3 ноября, победу на них одержал демократ Джо Байден. 20 января он вступил в должность главы государства. Трамп неоднократно заявлял, что в ходе голосования было допущено множество нарушений. Его команда пыталась оспорить в суде результаты голосования в ключевых штатах. В некоторых из них пересчитали бюллетени, однако это не повлияло на итоги выборов.

Автор
Наталия Анисимова
Дональд Трамп выборы президента США уголовное дело Джорджия
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