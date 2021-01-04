WP узнала о призыве Трампа к властям Джорджии «найти» недостающие голоса

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Действующий президент США Дональд Трамп требовал от госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера «найти» достаточное количество голосов в его поддержку на прошедших выборах, чтобы подтвердить свою победу в этом штате. Об этом со ссылкой на запись телефонного разговора между ними сообщила газета The Washington Post.

«Все, что я хочу сделать, это вот что. Я просто хочу найти 11 780 голосов <...>. Потому что мы выиграли в этом штате», — якобы заявил Трамп.

По информации издания, во время разговора президент предположил, что в обратном случае власти Джорджии будут привлечены к уголовной ответственности. «Это уголовное преступление. И вы не можете этого допустить. Это большой риск для тебя и для Райана [Джермани], твоего юриста», — сказал Трамп, по данным WP.

Кроме того, президент якобы заявил Раффенспергеру, что его бездействие поставит под угрозу шансы двух сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, которые 5 января будут участвовать во втором туре выборов в сенат США в Джорджии.