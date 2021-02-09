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В Джорджии начали расследование попыток Трампа отменить итоги выборов

Госсекретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер начал расследование попыток бывшего президента США Дональда Трампа отменить результаты проигранных им выборов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу офиса госсекретаря штата.

«Офис секретаря штата расследует полученные им жалобы <...> Любые дальнейшие правовые действия останутся за генпрокурором», — сказал пресс-секретарь Уолтер Джонс.

По его словам, речь идет об административном производстве и выяснении фактов.

Расследование началось из-за звонка Трампа Раффенспергеру в начале января. Сообщается, экс-президент оказывал давление на госсекретаря, чтобы тот отменил результаты выборов в штате.

В США начнется рассмотрение исторического импичмента Трампа
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Дональд Трамп

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп требовал от Раффенспергера «найти» 11 780 голосов в его поддержку на прошедших выборах, чтобы подтвердить свою победу в этом штате.

По информации издания, во время разговора президент предположил, что в обратном случае власти Джорджии будут привлечены к уголовной ответственности. Помимо этого, Трамп якобы заявил Раффенспергеру, что его бездействие поставит под угрозу шансы двух сенаторов-республиканцев, которые должны были участвовать во втором туре выборов в сенат США в Джорджии.

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Президентские выборы в США, на которых победил кандидат от демократов Джо Байден, состоялись 3 ноября. Трамп неоднократно утверждал, что голосование прошло с многочисленными нарушениями. Он и его команда не раз настаивали на пересчете голосов в ключевых штатах, в том числе в Джорджии. В этом штате вручную пересчитали голоса, однако не учтенные ранее бюллетени не повлияли на результаты выборов в штате, согласно которым в нем победил Байден.

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