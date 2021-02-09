В Джорджии начали расследование попыток Трампа отменить итоги выборов

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп требовал от Раффенспергера «найти» 11 780 голосов в его поддержку на прошедших выборах, чтобы подтвердить свою победу в этом штате.

По информации издания, во время разговора президент предположил, что в обратном случае власти Джорджии будут привлечены к уголовной ответственности. Помимо этого, Трамп якобы заявил Раффенспергеру, что его бездействие поставит под угрозу шансы двух сенаторов-республиканцев, которые должны были участвовать во втором туре выборов в сенат США в Джорджии.

Президентские выборы в США, на которых победил кандидат от демократов Джо Байден, состоялись 3 ноября. Трамп неоднократно утверждал, что голосование прошло с многочисленными нарушениями. Он и его команда не раз настаивали на пересчете голосов в ключевых штатах, в том числе в Джорджии. В этом штате вручную пересчитали голоса, однако не учтенные ранее бюллетени не повлияли на результаты выборов в штате, согласно которым в нем победил Байден.