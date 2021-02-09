В Джорджии начали расследование попыток Трампа отменить итоги выборов
Госсекретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер начал расследование попыток бывшего президента США Дональда Трампа отменить результаты проигранных им выборов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу офиса госсекретаря штата.
«Офис секретаря штата расследует полученные им жалобы <...> Любые дальнейшие правовые действия останутся за генпрокурором», — сказал пресс-секретарь Уолтер Джонс.
По его словам, речь идет об административном производстве и выяснении фактов.
Расследование началось из-за звонка Трампа Раффенспергеру в начале января. Сообщается, экс-президент оказывал давление на госсекретаря, чтобы тот отменил результаты выборов в штате.