Правительство поручило создать стратегический запас медицинских масок

В Росрезерве утверждают, что создание запаса масок планируется вне зависимости от ситуации с коронавирусом. Министр промышленности Денис Манутров ранее допускал троекратный рост производства средств индивидуальной защиты

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Правительство на фоне эпидемии коронавируса поручило сформировать в России стратегический запас медицинских масок, пишут «Известия» со ссылкой на копию протокола заседания премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями.

Совещание состоялось 3 февраля. По его итогам Росрезерву, Минпромторгу и Минфину поручено до 7 февраля оценить, как много средств индивидуальной защиты и на какую сумму необходимо закупить. Роспотребнадзору нужно проработать предложения по запасам масок для накопления в фондах государственного материального резерва.

В Росрезерве подтвердили «Известиям», что получили предложения и прорабатывают их. Собеседник издания в агентстве уточнил, что создание запаса масок в госматрезерве планируется вне зависимости от происходящего с коронавирусом. В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой (курирует проблему эпидемии болезни) заявили газете, что ситуация с масками «находится на контроле», однако по существу прокомментировать пока нечего.

Министр промышленности Денис Мантуров 7 февраля сообщил, что на фоне повышенного спроса на маски со стороны населения и аптечных сетей (цена на эти изделия в отдельных точках поднималась в десятки раз) Россия способна утроить объемы производства средства защиты, однако предупредил о проблемах с реализацией излишков.