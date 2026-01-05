 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро
0

Мадуро назначили адвоката, чей подзащитный получил в США пожизненное

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Суд в Нью-Йорке назначил захваченному США президенту Венесуэлы Николасу Мадуро адвоката Дэвида Уикстрома — он будет представлять его интересы на слушании. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Утром в понедельник (около 8:30 EST — Североамериканское восточное время; 16:30 мск) Мадуро и его супруга Силия Флорес прибыли из следственного изолятора в Бруклине в здание суда Нью-Йорка, используя как автомобильный кортеж, так и вертолет.

Мадуро с кортежем провезли по Нью-Йорку и доставили в суд. Видео
Политика

В 20:00 мск по делу Мадуро должен начаться суд. Против него и Флорес выдвинуты обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.

Мадуро захватили во время военной операции США в Каракасе, а потом доставили в США на десантном корабле и самолете.

Как пишет New York Times, Уикстром — адвокат, назначенный судом, и «вероятно, Мадуро также наймет частного». Уикстром представлял интересы брата экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, Тони. В 2021-м он получил в США пожизненное о делу о незаконном обороте наркотиков, сам Хуан Орландо получил 45-летний срок за контрабанду наркотиков. В декабре Трамп помиловал последнего, заявив, что Эрнандеса «подставили», поступив с ним «грубо и несправедливо».

Анастасия Лежепекова
Николас Мадуро США наркотики Гондурас адвокат
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
