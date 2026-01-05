Мадуро будет защищать адвокат, который помог выйти из тюрьмы Ассанжу

Защищать вывезенного в США американским спецназом президента Венесуэлы будет адвокат основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Барри Поллак помог ему заключить сделку с американскими властями и выйти из тюрьмы в 2024 году

Video

Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро нанял адвоката, который в 2024 году помог основателю сервиса Wikileaks Джулиану Ассанжу заключить сделку с американскими властями и выйти на свободу. Об этом сообщило Associated Press.

На счету Барри Поллака еще несколько громких дел. В частности, он защищал бухгалтера энергетического гиганта Enron Майкла Крауца. Он был оправдан по делу о мошенничестве в 2006-м, в то время как почти 20 других топ-менеджеров компании признали виновными. Компания объявила о банкротстве в 2001 году. На тот момент это было крупнейшее подобное дело в истории Штатов.

Также Поллак добился оправдания Мартина Танклеффа, который провел в тюрьме 17 лет по обвинению в убийстве родителей. Апелляционный суд Нью-Йорка признал его невиновным в 2007 году.

Джулиан Ассанж вышел на свободу из британской тюрьмы после более пяти лет заключения летом 2024-го. Основателю Wikileaks грозило 175 лет лишения свободы по 18 обвинениям. В рамках сделки он признал вину по одному из пунктов о нарушении закона о шпионаже. Суд приговорил его к сроку, который уже был отбыт. После этого Ассанж улетел в Австралию.

Николас Мадуро вместе с первой леди Венесуэлы Силией Флорес были захвачены американским спецназом во время военной операции США 3 января. В Штатах супругов обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия.

5 января стало известно, что суд в Нью-Йорке назначил Мадуро адвоката Дэвида Уикстрома. Ранее он представлял интересы брата экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса — Тони. В 2021-м его приговорили к пожизненному заключению в США по делу о незаконном обороте наркотиков.