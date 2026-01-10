Армия Ирана заявила о готовности защитить режим «от любого заговора»

До сих пор с протестующими боролись только полиция и некоторые другие военизированные формирования

Армия Ирана выступила в поддержку властей страны, заявив, что под командованием аятоллы Хаменеи «будет решительно противостоять любому заговору».

В заявлении руководства вооруженных сил, опубликованном агентством Tasnim, говорится, беспорядки на улицах иранских городов организованы «дьявольскими властями США», которые «при помощи очередного заговора, при поддержке и содействии преступного и детоубийственного сионистского режима, а также террористических и враждебных групп стремятся подорвать общественную безопасность страны».

В этой ситуации армия, следует из заявления, намерена в полном взаимодействии и сотрудничестве с другими силовыми структурами защищать национальные интересы Ирана.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, такое заявление свидетельствует о намерении властей Ирана использовать армейские части в подавлении охвативших страну беспорядков. До сих пор с протестующими боролись только полиция и некоторые другие военизированные формирования.

С обеих сторон есть погибшие. По данным экспертов иранской правозащитной организации HRANA (Human Rights Activists News Agency), за последние 13 дней в Иране погибли как минимум 65 человек, в том числе 50 участников акций протеста и 14 сотрудников силовых ведомств. Власти Ирана сообщили о гибели нескольких силовиков и уничтожении «вооруженных террористов» и «агентов вражеских разведок». В свою очередь журнал Time сообщил, что в одном только Тегеране погибло более двухсот протестующих, большинство из которых были убиты выстрелами.

10 января сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви призвал силовиков переходить на сторону народа, чтобы ослабить «машину репрессий» и в конце концов «полностью вывести ее из строя». В своем обращении, опубликованном на странице наследника иранского престола в сети X, он также призвал всех жителей Ирана выйти на улицы городов, чтобы помочь протестующим взять их центральную часть под свой контроль.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после призывов Пехлеви заявил, что внутренние дела каждой страны касаются только этой страны и никто не имеет права вмешиваться в ее дела.