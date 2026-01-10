 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Армия Ирана заявила о готовности защитить режим «от любого заговора»

До сих пор с протестующими боролись только полиция и некоторые другие военизированные формирования

Армия Ирана выступила в поддержку властей страны, заявив, что под командованием аятоллы Хаменеи «будет решительно противостоять любому заговору».

В заявлении руководства вооруженных сил, опубликованном агентством Tasnim, говорится, беспорядки на улицах иранских городов организованы «дьявольскими властями США», которые «при помощи очередного заговора, при поддержке и содействии преступного и детоубийственного сионистского режима, а также террористических и враждебных групп стремятся подорвать общественную безопасность страны».

В этой ситуации армия, следует из заявления, намерена в полном взаимодействии и сотрудничестве с другими силовыми структурами защищать национальные интересы Ирана.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, такое заявление свидетельствует о намерении властей Ирана использовать армейские части в подавлении охвативших страну беспорядков. До сих пор с протестующими боролись только полиция и некоторые другие военизированные формирования.

С обеих сторон есть погибшие. По данным экспертов иранской правозащитной организации HRANA (Human Rights Activists News Agency), за последние 13 дней в Иране погибли как минимум 65 человек, в том числе 50 участников акций протеста и 14 сотрудников силовых ведомств. Власти Ирана сообщили о гибели нескольких силовиков и уничтожении «вооруженных террористов» и «агентов вражеских разведок». В свою очередь журнал Time сообщил, что в одном только Тегеране погибло более двухсот протестующих, большинство из которых были убиты выстрелами.

Могут ли протесты в Иране привести к свержению режима
Политика
Фото:Reuters

10 января сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви призвал силовиков переходить на сторону народа, чтобы ослабить «машину репрессий» и в конце концов «полностью вывести ее из строя». В своем обращении, опубликованном на странице наследника иранского престола в сети X, он также призвал всех жителей Ирана выйти на улицы городов, чтобы помочь протестующим взять их центральную часть под свой контроль.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после призывов Пехлеви заявил, что внутренние дела каждой страны касаются только этой страны и никто не имеет права вмешиваться в ее дела.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
Иран протесты Армия
Материалы по теме
Наследник шаха призвал народ Ирана к всеобщей стачке и захвату городов
Политика
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Политика
Могут ли протесты в Иране привести к свержению режима
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Армия Ирана заявила о готовности защитить режим «от любого заговора» Политика, 20:05
Российская саночница заняла десятое место на этапе Кубка мира в Германии Спорт, 19:42
Умер участник телешоу «Голос 60+» Андрей Забродский Общество, 19:40
Во Владивостоке за сутки выпало свыше месячной нормы осадков Общество, 19:33
Посол России заявил, что не обсуждал судьбу Мадуро с Ватиканом Политика, 19:29
В Шерегеше бар приостановил работу после данных об отравлениях туристов Общество, 19:24
В России расширили перечень бесплатных медицинских услуг Общество, 19:03
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
WSJ узнала о подготовке Израиля к новой операции в секторе Газа Политика, 18:58
В Стамбуле задержали актера Джана Ямана из сериала «Ранняя пташка» Общество, 18:17
В Пулково предупредили о корректировке расписания около 30 авиарейсов Общество, 18:13
Аэропорт Шереметьево сообщил о «полной нормализации» ситуации с багажом Общество, 18:00
Купленный за €25 млн бразилец ушел из «Зенита» спустя полгода в клубе Спорт, 17:47
В Золотое кольцо России добавят еще 49 городов и сел Общество, 17:44
Движение через пункт пропуска на границе с Южной Осетией приостановили Общество, 17:39