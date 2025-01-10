На Украине сообщили о возвращении 17 человек с занятых Россией территорий

Среди вернувшихся есть люди из Крыма и Херсонской области, а также пожилые

Фото: dmytro_lubinetzs / Telegram

На Украину с подконтрольных России территорий удалось вернуть 17 человек, сообщил украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в телеграм-канале.

Он рассказал, что среди возвращенных есть три семьи с Херсонщины и супруги из Крыма, несколько пожилых людей.

Крым вошел в состав России по результатам референдума 2014 года, Херсонская область — после референдума 2022 года (вместе с ДНР, ЛНР и Запорожской областью).

В конце декабря, перед Новым годом, между Россией и Украиной состоялся один из крупнейших обменов пленными (150 россиян на 189 украинцев). Среди тех, кто был возвращен Киеву, были двое жителей Мариуполя. Президент Украины Владимир Зеленский 1 января сообщил, что за 2024 год из плена на Украину вернулись 1358 человек, за время конфликта — 3956.

После вторжения украинских сил на территорию Курской области неизвестна судьба сотен людей, оказавшихся на подконтрольных ВСУ территориях. Часть из них, предположительно, вывезли ни Украину. В прошлом году в Россию вернулись 46 курян, которые оказались в соседней стране после нападения ВСУ.

Накануне, 9 января, российский омбудсмен Татьяна Москалькова опубликовала в телеграм-канале список разыскиваемых жителей Курской области, в нем более 500 человек. Родственники пропавших раскритиковали тех, кто составлял документ, из-за неточностей. Москалькова отметила, что список «далеко не исчерпывающий» и был составлен на основе направленных в ее адрес заявлений «в том виде, в котором они поступили», другие органы также ведут сбор информации, например УМВД по Курской области.