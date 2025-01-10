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Верховный суд США отказал Трампу в отсрочке приговора по делу Дэниелс

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Возвращение Трампа в Белый дом
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Суд над Трампом

Верховный суд США отказался отменить вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу в суде Нью-Йорка по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, сообщает ABC.

В частности, в удовлетворении иска Трампу отказали верховный судья Джон Робертс и назначенная республиканцем судья Эми Кони Барретт. В инстанции отметили, что предполагаемые нарушения при рассмотрении доказательств на судебном процессе против политика могут быть рассмотрены в обычном порядке апелляции.

8 января Трамп подал экстренное ходатайство в Верховный суд, он пытался предотвратить вынесение ему приговора по этому делу. Заседание по делу о подлоге финансовых документов при сделке с Дэниелс состоится 10 января.

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Фото:Bill Pugliano / Getty Images

Трампа обвинили в подделке документации в связи с выплатами двум женщинам, включая экс-порноактрису Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. По версии следствия, политик встречался с девушкой в 2006 году, а спустя десять лет, во время своей первой президентской кампании, поручил своему адвокату Майклу Коэну подписать с женщиной соглашение о неразглашении. Взамен Дэниелс получила от юриста $130 тыс.

В феврале 2017 года, после вступления в должность президента США, Трамп встретился с Коэном в Овальном кабинете и пообещал ему вернуть деньги. В общей сложности он перевел адвокату $420 тыс. (компенсация выплаты Дэниелс за соглашение, проценты и бонус), разбив их на 11 чеков, утверждает обвинение; транзакции были замаскированы под оплату компанией Trump Organization юридических услуг. Это следствие расценивает как подлог финансовой документации с целью повлиять на исход выборов.

В мае присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Однако вынесение приговора несколько раз откладывалось, а 22 ноября судья Мерчан отложил его на неопределенный срок. В конце ноября были сняты обвинения против Трампа по федеральным делам.

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Верховный суд США Дональд Трамп Нью-Йорк
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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