Медведев исключил снятия санкций при победе Трампа на выборах

Медведев: Трамп не снимет санкции с России в случае победы на выборах

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не отменит антироссийские санкции, если возглавит страну, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал сообщения о том, что Трамп пообещал снять с Москвы ограничения в случае победы на выборах.

«Снимет, если изберут? Нет, конечно», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Несмотря на то что Трамп как бизнесмен осознает негативное влияние санкций на доллар, он является прагматичным «системным персонажем», который не готов «пойти против антироссийской линии», подчеркнул зампред Совбеза.

От оппонента Трампа, кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис, «никаких сюрпризов» ждать «тем более не стоит», добавил Медведев. По его мнению, Харрис «неопытна», поэтому будет руководить страной с подачи других.

«Поэтому для всех нас — sanctions forever (санкции навсегда. — Прим.)», — заключил Медведев.

Трамп пообещал отменить санкции против России, если его изберут пост главы США, сообщило накануне издание The New Republic. «Я хочу использовать санкции как можно реже», — заявил политик.

Российский президент Владимир Путин ранее напомнил, что в свой предыдущий президентский срок Трамп ввел рекордное количество ограничений против Москвы. Он выразил надежду, что Харрис, напротив, может от этого воздержаться в случае победы на выборах.