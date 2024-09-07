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Выборы президента США ,  
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Медведев исключил снятия санкций при победе Трампа на выборах

Медведев: Трамп не снимет санкции с России в случае победы на выборах
Сюжет
Выборы президента США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не отменит антироссийские санкции, если возглавит страну, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал сообщения о том, что Трамп пообещал снять с Москвы ограничения в случае победы на выборах.

«Снимет, если изберут? Нет, конечно», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Несмотря на то что Трамп как бизнесмен осознает негативное влияние санкций на доллар, он является прагматичным «системным персонажем», который не готов «пойти против антироссийской линии», подчеркнул зампред Совбеза.

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Политика
Дональд Трамп

От оппонента Трампа, кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис, «никаких сюрпризов» ждать «тем более не стоит», добавил Медведев. По его мнению, Харрис «неопытна», поэтому будет руководить страной с подачи других.

«Поэтому для всех нас — sanctions forever (санкции навсегда. — Прим.)», — заключил Медведев.

Трамп пообещал отменить санкции против России, если его изберут пост главы США, сообщило накануне издание The New Republic. «Я хочу использовать санкции как можно реже», — заявил политик.

Российский президент Владимир Путин ранее напомнил, что в свой предыдущий президентский срок Трамп ввел рекордное количество ограничений против Москвы. Он выразил надежду, что Харрис, напротив, может от этого воздержаться в случае победы на выборах.

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Персоны
Дмитрий Медведев санкции выборы президента США Дональд Трамп Камала Харрис
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
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