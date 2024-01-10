 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Финляндии подтвердили планы еще на месяц закрыть границу с Россией

Глава Минсельхоза Финляндии: границу с Россией закроют еще на месяц
Погранпереходы на российско-финской границе закрыты почти полтора месяца, Хельсинки связали свое решение с наплывом мигрантов. Срок действия закрытия истекает в ночь на 15 января

Финляндия собирается еще на месяц продлить срок закрытия погранпунктов на границе с Россией, подтвердила министр сельского и лесного хозяйства страны Сари Эссайя, передает Yle. Ранее тот же срок называли источники газеты Helsingin Sanomat.

Министр отметила, что границу могли бы открыть для россиян, но из-за действий Москвы это не удалось сделать.

Пограничные переходы на финско-российской границе закрыты с 30 ноября. Два из них — «Ваалимаа» и «Ниирала» (с российской стороны — МАПП «Торфяновка» и «Брусничное» в Ленинградской области) — возобновили работу 14 декабря, но только на день.

Погранпереходы останутся закрытыми до 15 января, 11 января правительство Финляндии должно принять решение по поводу их работы.

Причина закрытия границы, по версии финской стороны, — наплыв мигрантов-просителей убежища. Хельсинки обвинил в его организации Россию. Отечественный МИД называл обвинения «странными».

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Финляндия пограничный режим
Материалы по теме
МВД Финляндии допустило продление закрытия границы с Россией
Политика
Власти Финляндии выплатят беженцам до €5,3 тыс. за возвращение на родину
Политика
Лишь один кандидат в президенты Финляндии выступил против закрытия границ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 97,87 (-1,11) Инвестиции, 10 янв, 16:34 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 89,39 (-1,01) Инвестиции, 10 янв, 16:34
Минсельхоз спрогнозировал скорое снижение цен на куриные яйца в магазинах Общество, 00:38
Пентагон сообщил о состоянии министра Остина, у которого нашли рак Общество, 00:21
В Киеве нашли мертвыми экс-замгенпрокурора и ее дочь Общество, 00:15
Звездные футболисты бегут из Саудовской Аравии. В чем причины Спорт, 00:01
Инвестиции в недвижимость России в 2023-м достигли исторического рекорда Недвижимость, 00:01
ФАС возбудила дело из-за плагиата «Букваря» Технологии и медиа, 00:01
В Финляндии подтвердили планы еще на месяц закрыть границу с Россией Политика, 10 янв, 23:55
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Небензя назвал Чехию соучастником обстрела Белгорода Политика, 10 янв, 23:53
МИД объявил о закрытии въезда в Россию официальным лицам Молдавии Политика, 10 янв, 23:33
В сенате США предупредили о риске перелома на Украине в сторону России Политика, 10 янв, 23:18
Автокран без тормозов протаранил 12 машин в Геленджике Общество, 10 янв, 23:04
Суд арестовал замглавы Подольска после аварии в котельной Общество, 10 янв, 22:39
Военная операция на Украине. Карта на 10 января Политика, 10 янв, 22:20
«Лацио» благодаря пенальти выбил «Рому» из Кубка Италии Спорт, 10 янв, 22:12