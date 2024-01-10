Глава Минсельхоза Финляндии: границу с Россией закроют еще на месяц

В Финляндии подтвердили планы еще на месяц закрыть границу с Россией

Погранпереходы на российско-финской границе закрыты почти полтора месяца, Хельсинки связали свое решение с наплывом мигрантов. Срок действия закрытия истекает в ночь на 15 января

Финляндия собирается еще на месяц продлить срок закрытия погранпунктов на границе с Россией, подтвердила министр сельского и лесного хозяйства страны Сари Эссайя, передает Yle. Ранее тот же срок называли источники газеты Helsingin Sanomat.

Министр отметила, что границу могли бы открыть для россиян, но из-за действий Москвы это не удалось сделать.

Пограничные переходы на финско-российской границе закрыты с 30 ноября. Два из них — «Ваалимаа» и «Ниирала» (с российской стороны — МАПП «Торфяновка» и «Брусничное» в Ленинградской области) — возобновили работу 14 декабря, но только на день.

Погранпереходы останутся закрытыми до 15 января, 11 января правительство Финляндии должно принять решение по поводу их работы.

Причина закрытия границы, по версии финской стороны, — наплыв мигрантов-просителей убежища. Хельсинки обвинил в его организации Россию. Отечественный МИД называл обвинения «странными».