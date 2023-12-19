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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Молдавии заявил о необходимости ПВО для противодействия России

Премьер Речан: Молдавии для противодействия России необходима система ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Дорин Речан
Дорин Речан (Фото: DorinRecean / Twitter)

Премьер-министр Молдавии заявил, что страна нуждается в современной системе противовоздушной обороны для противодействия угрозам со стороны России. Об этом он сказал 18 декабря в эфире телеканала TV8.

«Если Кремль решит атаковать нас, он атакует. И чем будут защищаться люди? <...> У нас системы ПВО нет, ракет нет, самолетов нет. Наш следующий шаг — система ПВО для критической инфраструктуры», — сказал премьер-министр.

Речан также добавил, что часть необходимого для обеспечения безопасности они покупают сами, а часть им выдают в качестве грантов страны ЕС и НАТО.

Премьер-министр подчеркнул, что Молдавия сотрудничает с Румынией и другими странами для обеспечения безопасности воздушного пространства. По его словам, развитые страны понимают важность инвестирования в свою безопасность, так как это защита инвестиций и серьезный инструмент в развитии государства.

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15 декабря парламент Молдавии утвердил стратегию безопасности, в которой Россия была названа главной угрозой. В вводной части документа говорится, что агрессивная политика России имеет региональный подтекст, а ее враждебные действия превращают укрепление обороны Молдавии в «стратегический императив».

Саммит ЕС 14 декабря принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Они могут начаться в марте 2024 года.

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Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны заявил, что Россия сейчас не собирается воевать с Европой. «Их (США) очень пугало сближение России с Европой. Они там должны быть хозяевами. Все время пугали: вот, злобная Россия вам угрожает. Но я же со многими лидерами общался, и мне говорят: «Что они нас пугают? Мы же понимаем, что Россия не собирается воевать с Европой». Да мы и сейчас не собираемся», — сказал он.

В феврале пресс-секретарь Путина заявил, что представителям властей Молдавии следует осторожнее высказываться по поводу присутствия российских миротворцев в Приднестровье. Так Песков отреагировал на слова Речана о том, что Приднестровье следует демилитаризовать путем вывода российских войск. Пресс-секретарь российского президента отметил, что у Москвы и Кишинева «весьма напряженные» отношения, Молдавия «скатывается в такую антироссийскую истерию» и такое «отсутствие конструктивизма вряд ли» поможет республике.

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Персоны
Молдавия ПВО премьер-министр
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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