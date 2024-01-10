Путин выступил против идеи разрешить покупку машины на маткапитал

Предложения разрешить тратить маткапитал на покупку машины выдвигали в КПРФ и на АвтоВАЗе. Путин призвал не тратить семейный капитал на эти цели и подчеркнул, что главная цель выплаты — улучшение жилищных условий

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Президент России Владимир Путин не поддержал идею использования средств материнского капитала на покупку автомобиля. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями общественности Анадыря на Чукотке, трансляцию ведет ТАСС.

«Давайте не будем трогать семейный капитал на эти цели, просто попросим правительство и Министерство промышленности [Минпромторг] проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобилей в данном случае для многодетных семей на Дальнем Востоке», — отметил президент.

По его словам, если начать тратить маткапитал «по самым разным направлениям», то следствием этого может стать ущемление интересов детей. Он также обратил внимание на то, что семейный капитал «изначально задумывался как инструмент поддержки многодетных семей по ключевым вопросам жизнедеятельности семьи, одним из них является, прежде всего, улучшение жилищных условий».

«Я поручу правительству проработать вопрос льготного кредитования, субсидирования при приобретении автомобиля вне рамок семейного капитала», — пообещал Путин.

Программа материнского капитала в России действует с 2007 года. Первоначально господдержка оказывалась только семьям, где появился второй ребенок. С 2020 года меру распространили на семьи с первенцами. В 2024 году маткапитал на первого ребенка составит 631 тыс. руб., на второго — 834 тыс. руб., или 203 тыс. руб. соответственно. Средства можно использовать на уплату первоначального взноса или погашение долга по ипотеке, улучшение жилищных условий без использования кредита, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов. Кроме того, семьи с низким доходом могут получить капитал в виде ежемесячных выплат до достижения ребенком трех лет. Для этого нужно, чтобы доход на каждого члена семьи не превышал двух региональных прожиточных минимумов для трудоспособного населения.

В феврале 2023 года глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) внесла на рассмотрение законопроект о разрешении покупки автомобиля на средства маткапитала. Планировалось, что автомобиль будут оформлять в собственность матери, его нельзя будет продавать в течение трех лет с момента регистрации. Также машина должна быть новой и произведенной на территории России.

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Идею использовать маткапитал при покупке машины поддержали в Минпромторге. «Глобально мы поддерживаем эту концепцию. Такое решение может стимулировать спрос на рынке, однако подразумевает проработку целого ряда параметров», — отмечал в июне глава министерства Денис Мантуров.

До этого с предложением разрешить использование маткапитала при покупке первого автомобиля выступал глава АвтоВАЗа Максим Соколов. По его словам, это позволит улучшить материальное обеспечение молодых семей, а также будет способствовать сбыту автомобилей отечественного производства.