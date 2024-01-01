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Новые законы в России ,  
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Маткапитал на ребенка будут выплачивать только гражданам России

В России вступил в силу закон о маткапитале на ребенка только россиянам
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Новые законы в России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России с 1 января вступил в силу закон о выплате материнского капитала только на ребенка с российским гражданством по рождению.

Среди условий для получения выплаты:

  • ребенок должен иметь гражданство России по рождению;
  • российское гражданство у родителей должно быть уже на момент рождения ребенка.

Что касается жителей новых регионов России (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей), то им материнский капитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения гражданства.

Опрошенные РБК эксперты отмечали, что мера затронет в основном мигрантов. Если закон заработает, число претендентов на маткапитал сократится примерно на 100 тыс. человек, и это может дать экономию в несколько десятков миллиардов рублей ежегодно, объяснял профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

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Фото:Shutterstock

Программу материнского капитала в России ввели в 2007 году. Изначально выплаты предназначались только на второго ребенка, но с 2020 года меру поддержки распространили и на первенцев.

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В 2023 году размер выплаты на первого ребенка составил 587 тыс. руб., на второго — 775,6 тыс. руб. (если капитал на первенца не получался) или 188,6 тыс. руб. (если семья уже получила маткапитал на первого ребенка). В 2024 году маткапитал на первого ребенка вырастет до 631 тыс. руб., на второго — до 834 тыс. руб. или 203 тыс. руб. соответственно.

Средства можно использовать на уплату первоначального взноса или погашение долга по ипотеке, улучшение жилищных условий без использования кредита, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов.

Теги
материнский капитал маткапитал гражданство российский гражданин
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