В конгрессе вспомнили Россию и Китай после госпитализации главы Пентагона

Ллойд Остин попал в больницу в начале января и три дня не сообщал об этом Белому дому, писало Politico. В настоящее время министр остается в больнице, но уже выздоравливает, заявили в Пентагоне

Глава Пентагона Ллойд Остин (Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura/File Photo)

США располагают 15 минутами на предупреждение о потенциальных ядерных атаках со стороны России и Китая, а Пентагон играет жизненно важную роль на реагирование в подобной ситуации, заявил республиканец, член Палаты представителей Конгресса США от штата Небраска Дон Бэкон, комментируя ситуацию с задержкой публичного объявления о госпитализации министра обороны Ллойда Остина.

«Неспособность Белого дома сообщить, что министр обороны находится в отделении интенсивной терапии в течение трех дней, является провалом», — написал конгрессмен на своей странице в X (бывший Twiter).

В начале января газета Politico сообщила о госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина. По данным издания, в течение трех дней министр не сообщал об этом президенту США Джо Байдену и его администрации. Источники CNN заявляли, что не в курсе ситуации была и заместитель Остина Кэтлин Хикс, которая взяла на себя часть его полномочий. NBC утверждал, что министр находился в отделении интенсивной терапии.

7 января Остин заявил, что идет на поправку после «медицинской процедуры». Он признал, что ему следовало должным образом информировать общественность о своей госпитализации. В тот же день пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Остин остается в больнице. Министр, по словам представителя ведомства, созвонился с президентом Джо Байденом и поддерживает контакты со своим заместителем Кэтлин Хикс.