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Военная операция на Украине ,  
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МИД назвал условия «устойчивого и справедливого» мира на Украине

Захарова: для устойчивого мира на Украине Запад должен прекратить военную помощь
Сюжет
Военная операция на Украине
Для прочного и справедливого мира на Украине Запад должен прекратить поставки оружия Киеву, а тот, в свою очередь, — принять «новые территориальные реалии», прекратить бои и вывести войска с российских территорий, заявила Захарова
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Справедливый и устойчивый мир на Украине зависит от устранения первопричин конфликта, в частности, Запад должен прекратить «накачивание вооружением», а Киев — принять «новые территориальные реалии», заявила представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью AFP. Она разместила ответы на вопросы журналистов в своем телеграм-канале.

«Запад должен перестать накачивать ВСУ вооружениями, а Киев — прекратить боевые действия и вывести свои войска с российской территории. Необходимо подтвердить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, провести ее демилитаризацию и денацификацию, признать новые территориальные реалии, обеспечить права проживающих в этой стране русскоязычных граждан и национальных меньшинств», — перечислила она условия урегулирования конфликта.

В 2014 году в состав России по итогам референдума вошел Крым, а осенью 2022 года также по результатам голосований к стране присоединились Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

По словам Захаровой, в Киеве и на Западе не наблюдается «политической воли к миру». Она отметила, что на Украине продолжает действовать запрет на переговоры с Россией, а мирные инициативы, предлагаемые другими странами, отвергаются. «Формулу мира», предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским, Захарова назвала «набором ультиматумов к России, оправдывающим продолжение боевых действий».

«Столь же бессмысленны попытки искусственно навязать ту или иную модель урегулирования, включая корейскую, какой бы успешной она ни казалась. Жизнеспособность таких моделей применительно к конкретным конфликтным ситуациям не означает, что они автоматически могут быть использованы в случае с украинским кризисом, который по своей сути носит глобальный геополитический характер», — добавила представитель МИДа.

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Дмитрий Песков

Киев настаивает на возвращении к границам 1991 года, выводе российских войск с территории Украины, а также на фиксации окончания конфликта. После присоединения республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России Зеленский подписал указ, который запрещает переговоры с Москвой, пока российским президентом является Владимир Путин.

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Москва не раз заявляла, что готова к диалогу. При этом переговоры на условиях Украины в Кремле называли нереалистичными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что давление надо оказывать на тех, кто отказался от диалога.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Мария Захарова мирное урегулирование Военная операция на Украине
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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