Турчак пообещал лишить партбилета выложившего фото из Дубая депутата

Депутат вологодского заксобрания ранее выложил фото с пробежки в Дубае, Турчак указал, что «всему есть время и место». Ранее он потребовал уволить курского депутата, выложившего «видеопривет» из Мексики

Денис Долженко (Фото: deputat35 / VK)

Депутата заксобрания Вологодской области Дениса Долженко лишат партбилета, после того как он выложил фото с пробежки в Дубае, заявил в телеграм-канале секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место. <...> Еще один наш депутат уже завтра будет лишен партбилета», — заявил Турчак.

По его словам, тем, кто «утратил связь с реальностью», на смену придут «такие, как наши ребята на фронте», и «такие, как те, кто им помогает в тылу».

Долженко опубликовал фото во «ВКонтакте» из района Дубай Марина 6 января. «На лыжах я катаюсь не очень хорошо, а бегать в такой мороз не очень комфортно. Прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился», — написал он.

В беседе с «МК» депутат прокомментировал критику в свой адрес. Долженко заявил, что не видит причин, по которым к нему могут быть применены какие-то меры, поскольку «запрета на посещение других стран нет, а значит нет нарушений закона о статусе депутата». «Депутат не военный — это обычный человек, в том числе и со своими проблемами, которые за него, кроме него, никто не решит», — заявил он.

Позднее на его пост отреагировал губернатор региона Олег Кувшинников. В телеграм-канале он отметил, что в действиях Долженко нет ничего преступного, но есть «общественный запрос на справедливость». «В таких непростых условиях продолжать заниматься позерством и самолюбованием — просто глупо и неэтично. И если народный избранник в открытую демонстрирует такое поведение — это вопрос уже к депутатской комиссии по этике и руководству партийной фракции в ЗСО», — заявил губернатор.

Долженко является депутатом Законодательного собрания Вологодской области с 2011 года, а также членом инвестиционного совета при губернаторе региона, имеет степень кандидата экономических наук. РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора, направил запрос в пресс-службу вологодского областного заксобрания.

Как отметил Турчак, за новогодние праздники произошло несколько «резонансных ситуаций», когда представители партии проявили себя «неадекватно». Так, депутат курской облдумы Максим Васильев выложил видео из Мексики, на котором, наливая в стакан пиво, поздравляет всех с Новым годом, желает «много денег и хорошего настроения». Курский губернатор Роман Старовойт выразил возмущение в связи с публикацией, а Турчак потребовал увольнения Васильева (избирался как независимый депутат) и его жены Светланы («Единая Россия»), которая также является депутатом облдумы. Сам депутат назвал критику в свой адрес раздутой и пообещал добиться того, чтобы его точка зрения была услышана.

РБК ранее сообщил, что перед Новым годом «Единая Россия» разослала депутатам Госдумы кодекс публичного позиционирования из 11 пунктов. Одна из рекомендаций гласила: «Не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — все то, что может сформировать о вас представление как о «привилегированном классе» в глазах общественности.

Как отметил Долженко, до региональных депутатов содержание кодекса не доводили. Он заявил, что «было бы здорово», если бы аналогичный документ приняли на региональном уровне.