Курский депутат Васильев ответил на обвинения Турчака и Старовойта

Депутат Курской областной думы Максим Васильев, видео отдыха из Мексики которого оказалось в Сети в конце декабря, обещал лично поговорить с раскритиковавшими его главой генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и губернатором Курской области Романом Старовойтом. Об этом он заявил в интервью изданию «Верстка».

«И с Турчаком, и со Старовойтом и со всеми высокопоставленными людьми, которые это прокомментировали, я постараюсь поговорить лично. И добиться того, чтобы моя точка зрения была услышана», — сказал он.

На видео Васильев наливает в стакан пиво, поздравляет всех с Новым годом, желает «много денег и хорошего настроения». В Мексике депутат отдыхал вместе со своей женой, тоже депутатом Курской облдумы Светланой Васильевой.

Турчак призвал депутатов сложить свои полномочия. «Не знаю, что сподвигнет Васильевых к этому решению: «кувалда Вагнера», «пинок Старовойта» или осознание своей ничтожности, пусть и запоздалое, но надеюсь, что после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют», — написал Турчак.

Старовойт выразил возмущение из-за видео. Губернатор отметил, что не может применить к Васильеву «меры дисциплинарного воздействия» по партийной линии, поскольку тот избрался как независимый депутат. Но Старовойт напомнил, что жена Васильева — депутат от «Единой России».