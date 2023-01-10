В Латвии предложили приостановить действие закона о репатриации

В МВД хотят ограничить возможность для россиян перебраться в республику. По данным ведомства, в 2022 году граждане России подали 430 заявок, статус репатрианта или члена его семьи получили 220 человек

Пограничный пункт «Бурачки» на границе России и Латвии (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

МВД Латвии предложило правительству приостановить действие закона «О репатриации» — он позволяет переехать в Латвию людям, предки которых были этническими латышами или ливами, сообщает Delfi со ссылкой на ведомство.

Таким образом власти хотят ограничить возможность для россиян перебраться на постоянное место жительство в республику.

Репатриационный закон вступил в силу осенью 1995 года. «Если в начале действия закона репатриационные потоки более равномерно распределялись между странами Востока и Запада, то в 2010 году в 85% случаев статус репатрианта или члена его семьи предоставлялся гражданам России, Беларуси и Украины. Доля граждан России достигает в среднем 62% за 12-летний период», — отметили в МВД.

При этом в 2022 году доля россиян, получивших статус репатрианта или члена семьи репатрианта, достигла 81%, указали там. В ведомстве пояснили, что количество заявок возросло, «особенно в то время, когда экономическая и международная стабильность России оказалась под угрозой».

В прошлом году россияне подали 430 заявок, статус репатрианта или члена его семьи получили 220 человек.

На сайте посольства республики в России сообщается, что, согласно закону о репатриации, переселиться на постоянное жительство в Латвию могут те, у кого есть гражданство этой страны (они должны быть зарегистрированы в регистре жителей как граждане и иметь латвийский паспорт), а также те, у кого один из родственников по прямой восходящей линии является латышом или ливом. Закон распространяется на супруга/супругу репатрианта, его детей и в некоторых случаях на родителей.

По данным МВД на 13 декабря, с 19 сентября, после того как вступили в силу ограничения на въезд в страну россиян, поток граждан России сократился на 40%. За это время российско-латвийскую и белорусско-латвийскую границы пересекли 19 544 гражданина России, уточнили в ведомстве, пояснив, что это «только те, которые соответствуют исключительным категориям, указанным в постановлении правительства». Во въезде в страну было отказано 448 россиянам.