Пашинян заявил о вмешательстве России в случае нападения на Армению

В случае нападения на территорию Армении в ситуацию вмешается Россия. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Общественное телевидение республики.

«В случае вторжения в Сюник (пограничная с Азербайджаном южная область Армении — РБК) вмешаются не только вооруженные силы Армении. Вмешается Россия», — пообещал премьер.

Он подчеркнул, что территория Армении «была и остается нетронутой».

Ранее Пашинян был вынужден прервать рабочую поездку в Сюникскую область из-за местных протестов. Представитель оппозиционных сил Армении Наира Зограбян опубликовала кадры, которые, по ее словам, показывают, что в область зашли азербайджанские военные. Позже Пашинян пояснил, что в регионе идет непростой процесс определения пограничных точек.